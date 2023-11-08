Правда, что пленные немцы строили малоэтажные кварталы в послевоенном Ленинграде?

Открытых источников о пленных немцах в Ленинграде и области чрезвычайно мало. Многие дела до сих пор засекречены. Так, еще весной 2021 года мы подали запрос на рассекречивание дела с отчетами НКВД «О режиме охраны и использования на работах военнопленных немцев», но на момент выхода этой книги ответа так и нет.

Из открытых архивов, впрочем, известно, что в местных лагерях НКВД были не только немцы. Например, по данным на октябрь 1946 года в лагере № 393 находилось 358 австрийцев и 77 венгров, немцев же было значительно больше: 9319 человек, в основном это были сержанты и рядовые. Офицеров среди них было всего 614. Жили они так (из акта осмотра лагерного отделения № 4 бывшего лагеря № 392 — вскоре его включили в состав лагеря № 393 — за 18 января 1946 года; всего в отделении было 3022 человека): «[Военнопленные] размещены в двух кирпичных бараках, разбитых на отсеки по 240–250 [человек], двухэтажные нары двухъярусные. Помещения сильно заражены клопами, полы грязные, нары также, имеет место хранение дров под нарами. Постельного белья (матрацев, подушек, одеял) нет, сушилки [отсутствуют]. Жил. помещения требуют дезинсекции — побелки. В Лазарете находится 119 человек, плюс один больной лежит в бараке, а четыре на [лагерных] пунктах. Больных ведут врачи в[оенно]пленные, записи в истории болезней на немецком языке, изолятора нет, условия обслуживания в палатах: матрацы грязные, [нательное] белье грязное, постельного белья нет. Вшивость достигает 50–60 %. Мед. персонал работает без халатов. Профилактические мероприятия не производятся, хлорной извести нет, фагопрофилактика и прививка не производятся, лазаретно-больные в основном тяжелые и многие инфекционные больные. Больные лежат в своей верхней одежде (брюки, фуфайки, шинели).

В декабре зарегистрировано 2 случая пневмонии, а после [лабораторного] исследования установлен брюшной тиф, оба умерли на 2–5 день. Вообще смертность велика, [например], с 1 по 15 января умерло 30 человек, из них 6 человек вне лазарета. Работа сан. части не налажена, сам [начальник] сан. части относится к работе халатно: аптеку ведет в[оенно]пленный, учета мед. имущества и его расхода нет». У 11 человек, находящихся в лазарете, была дистрофия; девять лежали с «производственными травмами»; один — с ангиной; 21 — с воспалением легких; столько же — с гемофильной инфекцией; шестеро — с гриппом; 23 пациента страдали острыми желудочно-кишечными заболеваниями; 15 — кожными болезнями; двое — брюшным тифом; один военнопленный был с обморожением; 14 — с «прочими болезнями».

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