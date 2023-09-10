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Температура выше нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 сентября, метеоусловия в городе будут определяться скандинавским гребнем антициклона, благодаря чему ожидается погожий и довольно теплый денек с температурным фоном на несколько градусов выше положенной климатической нормы.

Drozdin Vladimir / Shutterstock.com

«В Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20…+22 градуса, в Ленинградской области +18…+23. Ветер юго-западный 3–8 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, в окрестностях местами до +10, днем +22...+24. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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