Температура выше нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«В Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20…+22 градуса, в Ленинградской области +18…+23. Ветер юго-западный 3–8 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, в окрестностях местами до +10, днем +22...+24. Атмосферное давление будет слабо понижаться.