Бабье лето продолжается: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер южный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +21…+23 градуса», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,10 сентября, без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, в пригородах местами до +8, днем +21...+23. Атмосферное давление будет понижаться.