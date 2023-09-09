Бабье лето продолжается: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 сентября, город останется под влиянием антициклона. Его стараниями в небе над регионом будут проплывать разрозненные поля облаков, которые не смогут стать причиной дождей, что позволит солнечным лучам продолжит активный прогрев воздушных масс.
«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер южный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +21…+23 градуса», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,10 сентября, без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, в пригородах местами до +8, днем +21...+23. Атмосферное давление будет понижаться.
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