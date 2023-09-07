Дом культуры Льва Лурье запустил новую аудиопрогулку с записями из блокадных дневников жителей Петроградской стороны

В аудиопрогулку входит 13 точек. Среди них Левашовский хлебозавод, где даже в самые темные времена не прекращалось производство хлеба, берег Малой Невки, откуда черпали воду, когда обледенели водопроводные трубы, Печатный двор, во время пожара которого ленинградцы спасали уцелевшие от огня книги, и другие места, связанные с блокадной историей.

Герои новой аудиопрогулки — жители Петроградской стороны. Автор проекта — Софья Лурье — изучила их личные дневники, собрав подробности жизни в осажденном городе в единую историю.

«Это обычные люди в невозможных обстоятельствах: домохозяйки, рабочие, служащие, дети, студенты, музыканты, учителя, журналисты, ученые, художники. Они не знали, какие испытания им уготованы. День за днем, неделя за неделей они проходили по одним и тем же улицам, были свидетелями страшных событий. Их объединяли одни и те же лишения и страхи, но каждый по-своему, в тишине опустевших и вымерзающих квартир, переживал одну из крупнейших катастроф XX века», — рассказывает Софья Лурье.

Прогулка обойдется в 199 рублей, однако, как рассказали в пресс-службе Дома культуры Льва Лурье для «Собака.ru» после того, как расходы окупятся, она станет бесплатной.

Аудиопрогулку подготовили ко дню памяти жертв блокады Ленинграда. Она создана как продолжение другого проекта ДК — блокадного мемориала на Левашовском хлебозаводе.

Напомни, что весной 2023 года компания RBI открыла блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе. Автором идеи выступил Лев Лурье. Блокадный мемориал посвящен памяти 3411 жителей домов квартала Левашовский-Чкаловский-Большая Зеленина, умерших в своих домах зимой 1941-1942 года.

Одновременно с этим Дом культуры запустил аудиопрогулки в формате телеграм-бота. Все, что нужно, чтобы изучать город, — наушники, смартфон и установленное приложение «Телеграм». Для покупки доступны четыре аудиопрогулки по Петербургу с историком Львом Лурье: «Коломна», «Аптекарский остров», «Петроградская сторона» и «Торжественные площади империи» и одна по Выборгу со спикером ДК Константином Шолмовым.