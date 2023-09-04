Смольный решил приостановить дальнейшую застройку Шушар

Однако у Смольного на территории планы. По проекту нового генплана, часть этих участков хотят оставить в зоне сельскохозяйственного назначения, еще часть — перевести в зоны отдыха, а также транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Дальпитерстрой» в своих заявках просил сделать на участках зоны жилой или общественно–деловой застройки. Единственное, что утвердила комиссия, это перевод 1,5 га земли в деловую зону для строительства комплекса детдомов семейного типа и храма.

Как пояснили в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА), другие участки из запросов расположены в границах приаэродромной территории, а это факт накладывает некоторые ограничения. Еще часть территорий находится в зонах охраняемого ландшафта. Наконец, на двух участках городские власти запланировали строительство спортивных объектов, пишет «Деловой Петербург».

По действующим проектам планировки, в Шушарах можно построить в общей сложности 5 млн квадратных метров недвижимости. Уже сейчас занято около 1 млн квадратных метров жилья, еще более 850 тысяч квадратных метров находится в стадии реализации.