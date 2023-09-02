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С Дома специалистов в Петербурге исчезли таблички с именами репрессированных жильцов

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Здание на Лесном проспекте лишилось 34 табличек с именами жертв Большого террора, которые установили в рамках акции «Последний адрес».

Таблички на Доме специалистов устанавливались в период с 2016 по 2021 год. Некоторые из них были посвящены работникам телефонного завода «Красная заря». Их расстреляли по обвинению в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе». Также на фасаде была табличка с именем директора «Севкабеля» Ефима Коварского, профессора философии Хаима Гарбера. Всего на фасаде дома планировалось установить 37 памятных табличек.

Несмотря на это на Васильевском острове установили табличку в память о герое Первой мировой войны Константине Благово. Надпись появилась на фасаде дома по адресу 14-линия В.О, 31. Инициатором увековечивания памяти стал Никиты Владимировича Благово, основателя Музея истории школы Карла Мая.

Впервые таблички акции «Последний адрес» появились на стене Фонтанного дома в 2015 года. Но позже Комитет по градостроительству и архитектуре в 2018 году счел установку мемориалов незаконной и нецелесообразной. Осенью 2020-го таблички с именами репрессированных сняли с дома Довлатова. Местные депутаты также часто жаловались, называя их незаконными.

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