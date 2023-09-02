В Купчино пройдет фестиваль «Костры рябин». В парке Интернационалистов массово исполнят песню «Третье сентября»

В муниципальном образовании № 72 Фрунзенского района Петербурга проведут запоминающийся праздник. Как сообщили на странице администрации, в программу войдет исполнение всем известной песни Михаила Шуфутинского, создание арт-объекта, написание «шуфутинок» и фотографии в гроздьях рябины со «специальным гостем». Кто именно приглашен на мероприятие, организаторы пока оставляют в тайне.

В социальных сетях некоторые пользователи спрашивают почему праздник пройдет второго числа, а не третьего. «Второго, потому что в этот день всё ещё всерьёз)))», — отшучиваются организаторы.

Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Композиция стала не только визитной карточкой артиста, но и культурным феноменом и породила множество шуток и мемов. Создатели песни отмечали, что дата не содержит никакого смысла и была выбрана случайно.