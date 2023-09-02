18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Купчино пройдет фестиваль «Костры рябин». В парке Интернационалистов массово исполнят песню «Третье сентября»

Поделиться:

Уже сегодня в 16:00 во Фрунзенском районе проведут праздник в честь знаменитой композиции Михаила Шуфутинского. В программе создание арт-объекта, мастер-классы, «написание шуфутинок» и торжественное перелистывание календаря.

В муниципальном образовании № 72 Фрунзенского района Петербурга проведут запоминающийся праздник. Как сообщили на странице администрации, в программу войдет исполнение всем известной песни Михаила Шуфутинского, создание арт-объекта, написание «шуфутинок» и фотографии в гроздьях рябины со «специальным гостем». Кто именно приглашен на мероприятие, организаторы пока оставляют в тайне.

В социальных сетях некоторые пользователи спрашивают почему праздник пройдет второго числа, а не третьего. «Второго, потому что в этот день всё ещё всерьёз)))», — отшучиваются организаторы.

Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Композиция стала не только визитной карточкой артиста, но и культурным феноменом и породила множество шуток и мемов. Создатели песни отмечали, что дата не содержит никакого смысла и была выбрана случайно.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: