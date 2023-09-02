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Начало осени радует теплом: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 сентября, город будет ощущать влияние тыловой части циклона с центром на Финским заливом. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди.

maodoltee / Shutterstock.com

«Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметр ртутного столба , что около нормы. В воскресенье без осадков, и +19…+21», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 сентября, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление будет повышаться.

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