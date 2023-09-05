Бизнес-центр «Феррум» и другие примеры лучшей современной архитектуры Петербурга

Еще недавно настоящей городской сенсацией стал бизнес-центр «Феррум» (первое здание в России из кортен-стали!) — тандем девелопера Игоря Водопьянова с Сергеем Чобаном. «Собака.ru» попросила гида и лектора просветительской компании «Петербург глазами инженера», преподавателя петербургского Политеха, члена Союза архитекторов Александру Зацепину вспомнить еще примеры лучшей современной архитектуры в Петербурге.
Quattro Corti («Четыре Двора»)
Почтамтская ул., 3-5
Футуристичный бизнес-центр Quattro Corti появился в 2010 году. Архитектурный проект делового комплекса разработан итальянскими мастерами из студии Piuarch (в портфолио — штаб-квартира компании Dolce & Gabbana в Милане!). Специалисты не только сохранили исторические фасады обветшавших зданий №3-5 на Почтамтской улице, но и разместили за ними ультрасовременное модное пространство. Визуальными центрами стали четыре цветных внутренних двора. Колор заимствован из палитры исторических фасадов Петербурга: золотой, изумрудный, лазурный, терракотовый. Внутренние фасады — прозрачны, выполнены из отражающего стекла. Зеркальные панели создают эффект калейдоскопа, играя в зависимости от освещения в течение дня.
Невская Ратуша
Новгородская ул., 20а
В 2007 году 30 городских комитетов решили перевести в одно здание: раньше службы и департаменты были разбросаны по разным особнякам. На проектирование нового «дома» международный конкурс выиграли Евгений Герасимов и Сергей Чобан. Получился ансамбль, где доминантой является само правительственное здание, а перед ним расположена площадь, ограниченная бизнес-центрами. Два главных фасада ратуши изогнуты и украшены протяженными портиками гигантского, восьмиэтажного ордера с колоннами, без капителей, баз и каннелюр. Обращают на себя внимание высокие колоннады и отделка светлым камнем: на первых корпусах — итальянский травертин, а на строящихся сегодня — искусственный камень. Стеклянный купол в виде летающей тарелки — смелое решение на контрасте с окружающей исторической застройкой. Благодаря ритмичной лаконичности фасадов и эстетике материалов место уже стало популярной локацией для фотосессий.
Внутри — футуристичный интерьер со стеклянным пузырем медиацентра и стеклянным куполом наверху. Это отсылки к идее прозрачности, открытости власти. Изначально в куполе планировали открыть обзорную площадку для горожан, но идею так и не реализовали.
Golden City
Территория Невской губы Финского залива, западнее Васильевского острова, кварталы 4-9
Лауреат международных премий European Property Awards и Move Realty Awards, финалист PROESTATE Awards 2017 и победитель «Развитие регионов. Лучшее для России»-2018 и олицетворение символа «окна в Европу» — и другие награды получил жилой комплекс по проекту голландского консорциума KCAP Holding B.V. & Orange и архитектурного бюро «А.Лен» на намыве Васильевского острова. Это смелое проведение параллелей с историческим Петербургом: шпиль Адмиралтейства, разделенный на решетчатые пиксели и изогнувшийся, и как будто светлые модернистские стены советского НИИ. Постройка сформировала панораму побережья Финского залива, став визитной карточкой Петербурга для пассажиров лайнеров, прибывающих к терминалу пассажирского порта «Морской фасад».
Ferrum («Феррум»)
Свердловская наб., 44с2
Один из первых комплексов в России, облицованное кортеновской сталью — металл искусственно окислен и выглядит как будто бы ржавым от времени. Узор на фасаде объемный, панели сплетаются друг с другом, как нити в ткани. Предельно лаконичные объемы, равномерно покрытые простым орнаментом из крупных стальных полос, как будто успокаивают взгляд человека с клиповым мышлением. Проект — тандем девелопера Игоря Водопьянова и архитектора Сергея Чобана (Tchoban Voss Architecten). Объект уже получил международные награды, включая премию за лучшее здание, от Чикагского музея архитектуры и дизайна «Атенеум». Одно из зданий бизнес-центра сегодня занимает компания Yandex. Посмотреть объект можно на экскурсии.
Лахта Центр
Лахтинский пр., 2 кор. 3, стр.1
Самый северный небоскреб и один из самых высоких в Европе (462 метра!) построило бюро «Горпроект» по концепции шотландского архитектора Тони Кеттла в 2018 году. Здание отражает две архитектурные тенденции нового времени. Первая — многофункциональность. Кроме помещений «Газпрома» почти треть площадей займут общественные пространства: смотровая площадка, ресторан, планетарий, научно-образовательный центр и зал-трансформер. Вторая (и главная!) — простая скульптурная форма — тренд мировой архитектуры. Два года назад анонсировали строительство еще двух лаконичных спиралевидных небоскребов в районе Лахты высотой 703 и 555 метров. Пока доступны только эскизные визуализации, но говорят, что предварительные расчеты фундаментов новых башен уже ведут.
Депо №1
Митрофаньевское шоссе, 2, кор. 9, лит. В
Основой бизнес-центра стали две полуразрушенные двухэтажные постройки Варшавского железнодорожного вокзала 1838 года в районе Обводного канала. Здания имели все шансы пойти под снос, но с легкой руки архитектора Артема Никифорова обрели новую жизнь. Старинные корпуса расчистили, убрали поздние объемы, разобрали заложенные окна, а потом спрятали их за новой облицовкой из бельгийского кирпича ручной формовки. Прослеживаются отсылки к промышленному наследию — темный металл, чугунные барельефы по эскизам автора архитектурного проекта.
Артхаус
Звенигородская, дом 7, корпус 2, строение 1
Клубный дом в центре Петербурга возвели по проекту архитектора Михаила Мамошина. Здание органично включено в исторический район Семенцы: кирпич как отсылка к промышленному наследию, яркая металлическая облицовка, симметричная композиция, камерный двор с фонарями, часами, скамейками из чугуна, трапециевидные эркеры. Венчает постройку «корона» — три этажа и мансарда. По словам автора проекта, дом продолжает архитектурную тему, заданную в проекте новой сцены МДТ.
Комментарии (0)