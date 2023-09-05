Бизнес-центр «Феррум» и другие примеры лучшей современной архитектуры Петербурга

Невская Ратуша

Новгородская ул., 20а

В 2007 году 30 городских комитетов решили перевести в одно здание: раньше службы и департаменты были разбросаны по разным особнякам. На проектирование нового «дома» международный конкурс выиграли Евгений Герасимов и Сергей Чобан. Получился ансамбль, где доминантой является само правительственное здание, а перед ним расположена площадь, ограниченная бизнес-центрами. Два главных фасада ратуши изогнуты и украшены протяженными портиками гигантского, восьмиэтажного ордера с колоннами, без капителей, баз и каннелюр. Обращают на себя внимание высокие колоннады и отделка светлым камнем: на первых корпусах — итальянский травертин, а на строящихся сегодня — искусственный камень. Стеклянный купол в виде летающей тарелки — смелое решение на контрасте с окружающей исторической застройкой. Благодаря ритмичной лаконичности фасадов и эстетике материалов место уже стало популярной локацией для фотосессий.

Внутри — футуристичный интерьер со стеклянным пузырем медиацентра и стеклянным куполом наверху. Это отсылки к идее прозрачности, открытости власти. Изначально в куполе планировали открыть обзорную площадку для горожан, но идею так и не реализовали.