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Ремонтные работы на длительное время ограничат движение в нескольких районах Петербурга. Список

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Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в основном движение будет затруднено из-за ремонта дорог, а также прокладки теплосетей. Публикуем полный список ограничений.

Shutterstock.com

В Адмиралтейском районе:

  • с 30 августа по 10 сентября движение транспорта будет ограничено по Митрофаньевскому мосту — в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия.

В Выборгском районе:

  • с 6 августа по 13 сентября по улице Александра Матросова от Выборгской набережной до улицы Харченко — в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия;
  • с 08:00 30 августа по 08:00 13 сентября по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной, от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта, а также от Лесного проспекта до улицы Харченко.

На Петроградской стороне:

  • с 31 августа по 15 октября 2024 года в связи с проведением работ по размещению временного ограждения у дома №4 на территории Александровского парка.

В Центральном районе:

  • с 31 августа по 13 октября в связи с проведением работ по размещению строительных лесов будет движение транспорта у дома №70-72-74 по набережной реки Фонтанки и Банному переулку.

В поселке Парголово:

  • с 31 августа по 30 сентября в связи с производством работ по прокладке теплосети закрывается движение транспорта по Болотной улице от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза.

В Московском районе:

  • с 31 августа по 9 октября движение будет ограничено по Витебскому проспекту (напротив дома №50).

В Красногвардейском районе:

  • с 31 августа по 13 сентября движение будет затруднено движение по Набережной улице от улицы Коммуны до Лесной улицы, Лесной улице и Лесному переулку;
  • на период с 31 августа по 10 сентября полностью закрывается движение транспорта по Набережной улице от улицы Коммуны до Лесной улицы, включая перекрестки с Молодежным переулком и Лесным переулком; 
  • с 31 августа по 10 сентября будет закрыт участок Лесной улицы от Набережной улицы до Новой улицы.
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