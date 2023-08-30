Ограничение иностранных ветпрепаратов, поминутная парковка и платная скорая помощь: как изменится жизнь петербуржцев в сентябре

«Золотой стандарт» образования

С 1 сентября в российских школах вводят образовательный стандарт, то есть учителя будут учить по одинаковой программе. В первую очередь это касается русского языка, литературного чтения и окружающего мира — в начальной школе, в средней и старшей — русского языка, литературы, истории, обществознания, географии, основ безопасности жизнедеятельности.

В учебные заведения возвращают курс начальной военной подготовки (НВП) для старшеклассников. Также учеников 10-х и 11-х классов ждет новый учебник истории.

Выпускники 2024 года смогут получить серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени, если в аттестате есть не более двух четверок. Их выдавали до 2014 года.