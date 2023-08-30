Ограничение иностранных ветпрепаратов, поминутная парковка и платная скорая помощь: как изменится жизнь петербуржцев в сентябре

Виртуальный павильон от петербургской SA lab на первой в мире архитектурной биеннале в метаверсе, поминутная оплата парковки и маркировка диджитал-рекламы: «Собака.ru» рассказывает, какие нововведения ждут горожан в начале осени.
Архитектон
С 13 по 17 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет архитектурный фестиваль с лекциями, выставкой и паблик артом. Среди участников — архитекторы Кирилл Губернаторов, Олег Шапиро, Никита Явейн, Тотан Кузембаев, Петр Советников, Петр Кудрявцев, историк архитектуры, искусствовед Ксения Малич, главный редактор портала «Архи.ру» Юлия Тарабарина и другие. Узнать подробности можно на сайте.
«Золотой стандарт» образования
С 1 сентября в российских школах вводят образовательный стандарт, то есть учителя будут учить по одинаковой программе. В первую очередь это касается русского языка, литературного чтения и окружающего мира — в начальной школе, в средней и старшей — русского языка, литературы, истории, обществознания, географии, основ безопасности жизнедеятельности.
В учебные заведения возвращают курс начальной военной подготовки (НВП) для старшеклассников. Также учеников 10-х и 11-х классов ждет новый учебник истории.
Выпускники 2024 года смогут получить серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени, если в аттестате есть не более двух четверок. Их выдавали до 2014 года.
Платная скорая
Иностранцы и лица без гражданства без полиса ОМС теперь должны платить за неотложную медпомощь. При этом в случае угрозы жизни они смогут получить ее бесплатно. Для россиян все виды помощи по-прежнему бесплатны.
Маркировка диджитал-рекламы
Публиковать рекламу в интернете теперь нельзя без токена — уникального кода, присвоенного оператором рекламных данных. За нарушение грозит административная ответственность: гражданам — штраф от 30 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей, юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей.
Виртуальный павильон Fragile Pavilion
Виртуальный павильон SA lab на первой архитектурная биеннале в метаверсе
Алина Черейская и Степан Кухарский, основатели петербургской SA lab (были в топ-30 бюро на II Российской молодежной архитектурной биеннале, а их работы в списке лучших на международном портале Archilovers!), с 2016 года проектируют адаптивную архитектуру, общественные пространства и интерьеры не только в России, но и по всему миру. В их портфолио — проект галереи Art & Science в ИТМО, туристический кластер Heyklif в Исландии и цифровое пространство для музея современного искусства «Гараж». А прямо сейчас SA lab вместе со студией Gonzo: Research & Art готовят виртуальный павильон Fragile Pavilion для революционного события — первой в мире архитектурной выставки в метавселенной Metaverse Architecture Biennale. Сам павильон — хранилище нематериальных ценностей, оставленных подписчиками SA lab в их Telegram-канале. В нем собраны важные события, истории, внезапные открытия и воспоминания о близких людях — все то, что образует память и определяет отношение к людям. Посетить «Хрупкий павильон» можно будет с 21 по 24 сентября на сайте.
Учет рецептурных лекарств
С 1 сентября фармацевты в аптеке при продаже сильнодействующих, содержащих ядовитые вещества, психотропных и наркотических препаратов должны заносить реквизиты рецептов в национальную систему маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». Это значит, что такие лекарства не смогут продать без предъявления официального бланка с номером и печатью.
График таксистов
С начала месяца таксистам можно работать не более 40 часов в неделю. При этом водитель должен находиться за рулем не более 10 часов в день, допускается продление этого срока на два часа для завершения заказа.
Отправка писем и посылок по паспорту
С сентября отправить заказные письма, бандероли и посылки в отделениях «Почты России» без предъявления паспорта нельзя. При этом оплатить онлайн-отправления и сдать их без документов можно, подключив сервис «Простая электронная подпись».
Оплата парковки
С 1 сентября в Петербурге вводят поминутную оплату парковки — теперь она возможна начиная с первой минуты второго часа. Через паркоматы, банкоматы или кассы кредитных организаций — с первого.
Новые рейсы
«Россия» запустит ежедневные прямые рейсы из Петербурга в Дубай с 30 сентября.
Наказание для производителей пива и сидра
Юрлиц теперь могут наказывать за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей. За грубое нарушение, например, добавление этилового спирта, — штраф от 150 до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности до 30 дней. Если производители таких напитков не внесены в специальный реестр, то штраф от 35 до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 200 до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности до 60 суток. Во всех случаях возможна конфискация продукции, оборудования, сырья и других предметов для изготовления напитков.
Ограничение импортных ветпрепаратов
С 1 сентября Россельхознадзор вводит новые правила к импортерам препаратов и вакцин для домашних животных — чтобы продавать лекарства, необходимо получить сертификат GMP (Good Manufacturing Practice), который подтверждает соблюдения требований к санитарным условиям, оборудованию, сырью, упаковке, документации.
Ограничения для пассажиров поездов
С 1 сентября для пассажиров поездов начинает действовать ряд правил: нельзя находиться в грязной и плохо пахнущей одежде в поездах и на вокзалах; в вагон не пустят тех, кто отказался проходить досмотр на вокзале; можно покупать билет при просроченном паспорте или свидетельстве о рождении в течение 90 дней; пассажиры верхних полок могут садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером и на один час в обед; маленькие собаки без клетки или контейнера можно будет перевозить только на полу отдельного купе в намордниках, с поводком и под контролем владельца; нельзя высаживать из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира до 16 лет; нельзя в вагоне играть на музыкальных инструментах и пользоваться средствами звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников).
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