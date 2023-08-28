Музей военно-морской славы и реставрации в музее-усадьбе имени Ильи Репина: что открыли в Петербурге в августе

«Храм Озириса и Изиды» и «Посейдон»

К 178-летию со дня рождения Ильи Репина на территории музея-усадьбы «Пенаты» восстановили малые архитектурные формы — беседку «Храм Озириса и Изиды» и колодец «Посейдон».

Беседка «Храм Озириса и Изиды» в конце аллеи Пушкина, на площади Гомера, возвели в 1906 году. Название ей дал сам художник в честь египетских богов Изиды и Озириса — миф о возрождающих чарах любви. В этой локации регулярно устраивали народные гуляния, лекции и домашние концерты, а сам Илья Ефимович тут занимался спортом — в беседке был турник.

Колодец «Посейдон» рядом с искусственным прудом «Большой простор» был предметом гордости живописца — передвижник считал воду скважины целебной, пил ее регулярно. Сама архитектурная форма — восьмигранная чаша с тремя ступеньками, спускающимися к пруду. Рядом — труба, откуда поступает вода в искусственный водоем.