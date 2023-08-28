Музей военно-морской славы и реставрации в музее-усадьбе имени Ильи Репина: что открыли в Петербурге в августе

Фамильная усадьба «Тихий берег» Бехтеревых, беседка «Храм Озириса и Изиды» и колодец «Посейдон» в Репине: «Собака.ru» традиционно рассказывает, какими запусками петербуржцы запомнили уходящий месяц.
Музей военно-морской славы
1 августа в парке «Остров фортов» открыли новый музей, где представлена история флота от Древней Руси до наших дней. Экспозиция расположена на двух этажах: первый разделен на 14 залов и повествует о судоходстве славян с VI-VII веков до участия ВМФ в Великой Отечественной. Каждая зона рассказывает, какая сила повлияла на эволюцию флота: от погодных условий до важных военных событий. Главным экспонатом стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» в центральном атриуме — выставку внутри обещают открыть к декабрю.
Беседка «Храм Озириса и Изиды»
«Храм Озириса и Изиды» и «Посейдон»
К 178-летию со дня рождения Ильи Репина на территории музея-усадьбы «Пенаты» восстановили малые архитектурные формы — беседку «Храм Озириса и Изиды» и колодец «Посейдон».
Беседка «Храм Озириса и Изиды» в конце аллеи Пушкина, на площади Гомера, возвели в 1906 году. Название ей дал сам художник в честь египетских богов Изиды и Озириса — миф о возрождающих чарах любви. В этой локации регулярно устраивали народные гуляния, лекции и домашние концерты, а сам Илья Ефимович тут занимался спортом — в беседке был турник.
Колодец «Посейдон» рядом с искусственным прудом «Большой простор» был предметом гордости живописца — передвижник считал воду скважины целебной, пил ее регулярно. Сама архитектурная форма — восьмигранная чаша с тремя ступеньками, спускающимися к пруду. Рядом — труба, откуда поступает вода в искусственный водоем.
«Тихий берег»
Наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева вместе с семьей возрождает усадьбу «Тихий берег» в поселке Смолячково: здесь ее прапрадед, всемирно известный психиатр Владимир Михайлович писал научные труды, купался в Финском заливе и беседовал с Репиным. Сегодня пространство открыто для всех, но только в определенные дни. В конце августа Наталья устраивала встречу с лекцией ученого-физиолога, арт-прогулкой по «Саду эмоций» и мастер-классом по приготовлению яблочного варенья (по семейному рецепту!). За анонсами следующих стоит следить тут.
Новая зона отдыха в Зеленогорском парке
В самом крупном парке Зеленогорска в Курортном районе открыли обновленную площадку для отдыха с дорожками, сценой, столами и скамейками и галереей под навесами. До конца года обещают сделать спортивные площадки, маршрут для оздоровительной ходьбы и бега, экотропу.
Кинотеатр «Выборг Палас»
В Выборге открыли кинотеатр под руководством фонда «Кино&Театр» («Англетер») — единственный в городе, где будут демонстрировать фильмы на языке оригинала с русским субтитрами. Показывают фестивальное авторское кино и качественный мейнстрим.
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