Август в Петербурге досрочно выполнил солнечную норму месяца. Какими будут первые дни календарной осени?

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 августа, ночью в Петербурге пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы, днем же обойдется без существенных осадков — при температуре воздуха +20…+22 градусов. В среду, 30 августа, прогноз осадков будет парировать предыдущему дню: сухая погода ночью сменится дневными дождями. Воздух, наоборот, прогреется еще больше — до +22…+24 градусов.

По данным погодного центра «Фобос», 1 сентября в Петербурге ожидается малооблачная погода: ночью столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем +22…+24. До конца недели температура воздуха будет колебаться в аналогичном диапазоне, однако уже в понедельник, 4 сентября, он может прогреться до +27 градусов, а в среду, 6 сентября, — до +29.