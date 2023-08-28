Август в Петербурге досрочно выполнил солнечную норму месяца. Какими будут первые дни календарной осени?

По словам синоптика Павла Иванова, «один этот факт не позволяет назвать завершающийся август плохим»: «Субъективно, по совокупности всех метеопараметров, август смело можно назвать лучшим летним месяцем сезона».
Последние дни августа подарят петербуржцам «летний характер погоды» — этому, по словам синоптика, будут способствовать южные воздушные потоки. Однако «ход времени не изменить»: ночи, уже ставшие свежими, продолжат холодать. Минимальная температура в темное время суток за западе области уже зафиксирована на уровне +7…+12 градусов, местами +4, на востоке — +5…+10, местами температура воздуха здесь опускается до +2 градусов.
О погоде на конец августа:
Гроз и шквалистых ветров [28 августа] ждать не стоит. Дело может ограничиться вполне заурядным кратковременным дождем с локальными грозками по западу области. Что же касается последующего, более мощного, выноса тепла — «будем посмотреть». Пока его не убирают, а скорее наоборот — усиливают. Заключительный день календарного лета может порадовать нас пляжными +26..+29 градусами.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 августа, ночью в Петербурге пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы, днем же обойдется без существенных осадков — при температуре воздуха +20…+22 градусов. В среду, 30 августа, прогноз осадков будет парировать предыдущему дню: сухая погода ночью сменится дневными дождями. Воздух, наоборот, прогреется еще больше — до +22…+24 градусов.
По данным погодного центра «Фобос», 1 сентября в Петербурге ожидается малооблачная погода: ночью столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем +22…+24. До конца недели температура воздуха будет колебаться в аналогичном диапазоне, однако уже в понедельник, 4 сентября, он может прогреться до +27 градусов, а в среду, 6 сентября, — до +29.
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