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Температура превысит климатическую норму: вот прогноз петербургских синоптиков на последнее летнее воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 августа, город окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, а температура на пару градусов превысит климатические рамки.

Likman Uladzimir / Shutterstock.com

«Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+2°. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник ближе к вечеру дожди, и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа, переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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