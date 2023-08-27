Температура превысит климатическую норму: вот прогноз петербургских синоптиков на последнее летнее воскресенье

«Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+2°. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник ближе к вечеру дожди, и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа, переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление будет слабо понижаться.