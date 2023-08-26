В Музее космонавтики и ракетной техники представили около 50 предметов из архива космонавта Сергея Крикалева

«Здесь представлено до 50 предметов из личной коллекции. Это, в том числе и документы. Мои друзья, коллеги из Федерации [космонавтики] занимались сортировкой: что и как разместить», — рассказал сам космонавт Сергей Крикалев на открытии выставки в Петропавловской крепости. На выставке впервые представлены уникальные личные фотографии космонавта, документы и предметы, рассказывающие о его жизни и космических полетах: школьный дневник и ведомости, пропуск в бассейн, тетрадь химика-лаборанта, автобиография, медаль NASA, знак почетного гражданина Санкт-Петербурга, предметы, которые он брал с собой в космические полеты, письма родителям, отправленные в 1991 году с орбитальной станции МИР.

Экспозиция была приурочена к 65-летию космонавта, но сам Сергей Крикалев отметил, что это подарок для жителей и гостей Петербурга. «Это подарок городу для того, чтобы был у молодежи повод познакомиться с космонавтикой, понять, что на самом деле это все реально, это близко. Любой человек, который реально захочет работать в космонавтике, может свою мечту осуществить. Полететь в космос труднее, но это реализуемо», — сказал Герой России.

В Петергофе покажут итальянские картины Карла Брюллова. С 30 августа в вышедшей из реставрации «Большой Оранжереи» Нижнего парка начнут экспонироваться графические листы знаменитого русского художника.

Предлагаем прочитать наше интервью с Сергеем Константиновичем. Он рассказал нам о том какого это бороздить просторы космоса и чем занимаются космонавты помимо полетов.