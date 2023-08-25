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В Невском «Пассаже» открылся самый большой в Петербурге музей Lego

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Общая стоимость коллекции оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Среди экспонатов — редкие наборы, первые деревянные игрушки, созданные в 1940-х годах и гигантские фигуры, собранные из конструктора.

Ekaterina_Minaeva / Shutterstock.com

Также гости музея смогут познакомиться с историей компании LEGO и узнать интересные факты о конструкторе, увидеть уникальные модели. Самые примечательные экспонаты: кастомные макеты замка Хогвартс и дворца Тадж-Махал, собранные из более чем 20 тысяч деталей каждый, эксклюзивные фигурки LEGO, выпущенные ограниченным тиражом, включая золотого дроида C-3PO из «Звёздных войн», модели «Титаника», Эйфелевой башни и карты мира, настоящий LEGO-поезд и рояль, самостоятельно играющий мелодии.

Также некоторые экспонаты были специально созданы для Петербурга, они копируют различные мировые достопримечательности. Петербургский музей является частью сети Brick Star, куда входит крупнейший музей LEGO в Москве, а также игровые центры и магазины LEGO. Основатель музея и компании Brick Star – блогер Даниил Соколов.

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