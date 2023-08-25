В Невском «Пассаже» открылся самый большой в Петербурге музей Lego

Также гости музея смогут познакомиться с историей компании LEGO и узнать интересные факты о конструкторе, увидеть уникальные модели. Самые примечательные экспонаты: кастомные макеты замка Хогвартс и дворца Тадж-Махал, собранные из более чем 20 тысяч деталей каждый, эксклюзивные фигурки LEGO, выпущенные ограниченным тиражом, включая золотого дроида C-3PO из «Звёздных войн», модели «Титаника», Эйфелевой башни и карты мира, настоящий LEGO-поезд и рояль, самостоятельно играющий мелодии.

Также некоторые экспонаты были специально созданы для Петербурга, они копируют различные мировые достопримечательности. Петербургский музей является частью сети Brick Star, куда входит крупнейший музей LEGO в Москве, а также игровые центры и магазины LEGO. Основатель музея и компании Brick Star – блогер Даниил Соколов.

В Музее железных дорог проедут легендарные исторические локомотивы. 26 и 27 августа в Музее железных дорог России состоится большой семейный праздник.