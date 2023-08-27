Морской вокзал и еще 5 шедевров ленинградского модернизма в объективе Михаила Розанова

В культурном центре «Левашовский хлебозавод» до 18 сентября работает выставка фотографа Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон.». Это результаты двухгодичного исследования модернизма в девяти городах мира: в Мадриде, Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, Берлине, Белграде, Хельсинки и Москве — самые яркие образцы архитектурной моды послевоенной Европы. Специально для «Собака.ru» Михаил Розанов поделился знаковыми объектами ленинградского модернизма, снятыми на телефон, и рассказал о любимом здании в Петербурге.
Шестой павильон «Ленэкспо»
Здание в футуристическом стиле было построено в 1990 году по проекту архитекторов Владимира Фрайфельда и Дмитрия Седакова (мастерская №13 ЛенНИИпроект) как выставочный павильон со стелой, увенчанной глобусом, которая буквально возносится к небу. Авторы телеграм-канала «Клизма романтизма», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2023» Гавриил Малышев, Александр Семенов и Даниил Веретенников относят павильон к образцу раннего капрома. В январе архитектурное бюро «Литейная часть-91» представила проект ЖК «Морская резиденция» на территории «Ленэкспо», который не предполагал сохранение корпуса. В апреле прошлого года шестой павильон снесли.
ЦНИИ РТК
Здание институт робототехники и технической кибернетики возвели в 1973–1986 годах по проекту архитекторов Артюшина и Савина. Один из крупнейших российских научных центров выполнял заказы космической отрасли, занимался разработкой систем мягкой посадки космических аппаратов. Доминантой комплекса является 77-метровая башня в виде «бетонного тюльпана» на скрещении Светлановского и Тихорецкого проспектов. Место живописное, рядом Сосновский парк и лесной участок дачи Бенуа — тогда считалось, что ученым для работы необходимо благоприятное окружение. Сегодня здание сохранило историческую функцию. Попасть внутрь можно с экскурсией, но только в составе учебных групп.
Гостиница «Прибалтийская»
Здание возвели по проекту Баранова-младшего, Евдокимова, Ковалевой при участии инженера Романовского 1976-1978 годы. Гостиница должна была стать ключевым элементом грандиозного градостроительного замысла — Морского фасада Ленинграда — застройка в западной части Васильевского острова с выходом к морю. В 70-х к Олимпиаде-80 строительство отеля поручили шведской компании Skanska. Впервые в СССР тут установили кондиционеры в номерах, а в облицовке использовали прогрессивный материал — анодированный алюминий. Новинкой для советской практики стали подземная парковка, боулинг и гимнастический зал. Отель считался самым крупным и удобным в городе: рядом Морской вокзал, основная автомобильная трасса из Финляндии. В «Прибалтийской» часто останавливались отечественные артисты, в том числе Алла Пугачева. В 2007 международная сеть Park Inn выкупила гостиницу и реконструировала. Сегодня здание сохраняет свою историческую функцию, а один двухуровневый люкс превратили в музей.
Морской вокзал
Яркий пример ленинградского модернизма возвели в 1982 году специально для приема грузовых и пассажирских судов. Зданию отвели место на площади в месте выхода Большого проспекта Васильевского острова к берегу залива. Фасад облицован объемными панелями, по форме напоминающими паруса. Венчает здание 78-метровый шпиль с изображением корабля. В 2008 году постройку хотели снести, но два года назад на Петербургском экономическом форуме «Севкабель Порт» и гостиница Azimut Hotels подписали контракт: здание реконструируют, а затем в нем разместят четырехзвездочный отель, первый этаж по-прежнему будет принимать пассажирские суда.
Учебно-лабораторный комплекс Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ)
Здания построили по проекту архитекторов Матусевича, Левиаша и Гессе в 1965-1987 годы. Образец кирпичного брутализма стал настоящей архитектурной сенсацией: экспрессия, сложная скульптурная форма, яркий кирпич и светлый бетон создавали вау-эффект. Правда, ЛЭТИ не отличался практичностью: главная лестница по типу двух скрученных спиралей вела на разные этажи. Студенты также говорили, что в аудиториях зимой бывало холодно. Все инженерные коммуникации, которые обычно прячут в недрах здания, тут словно выставили напоказ. Высокие полукруглые кирпичные элементы являются не просто декором, это — вертикальные шахты для инженерных сетей. После выхода «Гарри Поттера» горожане комплекс прозвали Хогвартсом.
Гаражный кооператив «Василеостровец»
В 70-х, когда автомобилизация стремительно развивалась в СССР, стали строить такие сооружения по индивидуальным проектам. Гараж стал необходим каждому автолюбителю, так как советские машины быстро приходили в негодность на улице. Образец отечественной автомобильной гаражной архитектуры построен по проекту Голынкина, автора Некрасовского рынка, в 1979-1986 годы. Узкие вертикальные окна спрятаны между выступающими гранеными панелями создают интересный оптический эффект.
Михаил Розанов
Фотограф:
«Петербург прежде всего — это город классицизма. Модернистская застройка никогда не была так значима для архитектурного ансамбля Ленинграда, как, к примеру, для Москвы. В проекте "Сталь. Стекло. Бетон." я фотографировал города, где стиль стал значимой частью городского ландшафта. Именно поэтому здания петербургского модернизма не вошли в число тех, которые я запечатлел в проекте. Но в процессе исследования темы я все-таки устроил себе обзорную экскурсию и снял некоторые здания на камеру телефона.
Неважно, что вы фотографируете — модернизм, классицизм, античность — важна искренняя заинтересованность в том, что вы делаете и любовь к объекту. Сначала я много снимал все, что связано с классицизмом, музеями, садово-парковым искусством, в какой-то момент мне это надоело и захотелось чего-то совершенно другого. Совершенно другим стал модернизм, который декларативно заявил о своем полном отказе от историзма. Тем более, что я увлекался русским авангардом и беспредметным искусством, ставшим основой для модернистской архитектуры. Так получился сильный проект — "Сталь. Стекло. Бетон.". Больше всего нравится культовый институт электротехники (ЛЭТИ), потому что он очень красивый, элегантный и является для меня олицетворением модернизма в Петербурге. На выставке советую обратить особое внимание на английским брутализм. Это работы снятые в Лондоне: здания национального театра, университета образования, район Барбикан. Также стоит посмотреть на сербский брутализм. В экспозицию на Левашовском хлебозаводе вошло меньше работ, чем в Музее Архитектуры им. Щусева. Невошедшие кадры мы транслируем в культурном центре на большом экране, поэтому советую потратить немного времени изучить их».
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