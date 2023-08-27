Морской вокзал и еще 5 шедевров ленинградского модернизма в объективе Михаила Розанова

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«Петербург прежде всего — это город классицизма. Модернистская застройка никогда не была так значима для архитектурного ансамбля Ленинграда, как, к примеру, для Москвы. В проекте "Сталь. Стекло. Бетон." я фотографировал города, где стиль стал значимой частью городского ландшафта. Именно поэтому здания петербургского модернизма не вошли в число тех, которые я запечатлел в проекте. Но в процессе исследования темы я все-таки устроил себе обзорную экскурсию и снял некоторые здания на камеру телефона.

Неважно, что вы фотографируете — модернизм, классицизм, античность — важна искренняя заинтересованность в том, что вы делаете и любовь к объекту. Сначала я много снимал все, что связано с классицизмом, музеями, садово-парковым искусством, в какой-то момент мне это надоело и захотелось чего-то совершенно другого. Совершенно другим стал модернизм, который декларативно заявил о своем полном отказе от историзма. Тем более, что я увлекался русским авангардом и беспредметным искусством, ставшим основой для модернистской архитектуры. Так получился сильный проект — "Сталь. Стекло. Бетон.". Больше всего нравится культовый институт электротехники (ЛЭТИ), потому что он очень красивый, элегантный и является для меня олицетворением модернизма в Петербурге. На выставке советую обратить особое внимание на английским брутализм. Это работы снятые в Лондоне: здания национального театра, университета образования, район Барбикан. Также стоит посмотреть на сербский брутализм. В экспозицию на Левашовском хлебозаводе вошло меньше работ, чем в Музее Архитектуры им. Щусева. Невошедшие кадры мы транслируем в культурном центре на большом экране, поэтому советую потратить немного времени изучить их».