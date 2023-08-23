В Петербурге установят мемориал на месте аварийной посадки Ту-124 на Неву

Закладной камень установили на берегу реки у места легендарной посадки — на участке набережной проспекта Обуховской обороны рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Памятник планируют открыть в течение года. «Мы делаем памятник, максимально приближенный к реальности. Идея в том, чтобы каждый мог себя почувствовать в том самолете в 1963 году. Будут фрагменты настоящего лайнера — трап, крыло, окно. Будет сидение пилота, такое же, как в Ту-124 — из него человек сможет посмотреть на Неву и прочувствовать, что есть профессионал, который готов взять ответственность за твою жизнь — и спасти тебя, вытащить», - рассказала автор концепции мемориала, искусствовед Любовь Елизаветина.

Территорию рядом с будущим памятником постепенно будут благоустраивать - к нему проведут освещение, высадят новые деревья. Изготовят мемориал в мастерской Петра Баранова. Все средства на реализацию проекта собраны группой частных лиц - резидентов Ассоциации предпринимателей «Клуб лидеров».

Напомним, что 21 августа 1963 года Ту-124 выполнял регулярный рейс по маршруту Таллин — Москва. После взлета экипаж заметил, что одна из шасси заклинила. Но вернуться в Таллин было невозможно из-за тумана. Борт перенаправили в Петербург. Когда самолет уже выработал топливо и должен был идти на посадку, прямо над городом у него отказали оба двигателя. Экипаж принял решение садиться на Неву.