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Скандинавский антициклон: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 августа, влияние будет оказывать гребень прохладного скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он будет постепенно уменьшать плотность облаков и прекратит дожди.

Likman Uladzimir / Shutterstock.com

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 августа, ночью без осадков, в конце дня местами небольшой дождь. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, в окрестностях местами до +7, днем +21...+23. Атмосферное давление будет понижаться.

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