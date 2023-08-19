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Теплая погода покинула Петербург: вот прогноз синоптиков на выходные

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 августа, город будет находиться в полосе атмосферного фронта, который вытянется через территорию региона практически в широтном направлении. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди.

Shuldiakov Studio / Shutterstock.com

«Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +17…+22. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В ночь на воскресенье местами дожди, днем без осадков и +20…+22», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 августа, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, в окрестностях до +11, днем +22...+24. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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