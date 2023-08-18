Креветочную ферму откроют под Петербургом в 2024 году

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на ООО «Грин Технолоджи» (реализует данный проект), мальков будут привозить из Астраханской области, а на самом заводе площадью около 1 тысячи квадратных метров разместят установку замкнутого водоснабжения. Предприятие планируют запустить в работу в 2024 году.

Инвестиции в запуск производства оцениваются в 200 млн рублей. Средства пойдут на закупку биоматериала, кормов, строительство бассейнов и покупку оборудования для выработки тепла и электроэнергии.

«Основные затраты на стадии эксплуатации — тепло и электричество. Рядом с нами находится предприятие по переработке древесных отходов, которое будет поставлять нам топливо. Благодаря использованию собственных ресурсов нам получится экономить порядка 30 млн рублей, что позволит существенно снизить себестоимость и установить на продукт конкурентные цены», — говорят в «Грин Технолоджи».

Отмечается, что по соседству с креветочной фермой находится предприятие по переработке древесных отходов. Его и собираются поставлять и использовать на новой ферме.