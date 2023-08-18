18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Креветочную ферму откроют под Петербургом в 2024 году

Поделиться:

Мощность будущего производства на Колхозной улице в Колтушах оценивают в 3500 тонн. Для отопления и выработки электричества собираются использовать древесные отходы с предприятия, которое находится по соседству.

Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на ООО «Грин Технолоджи» (реализует данный проект), мальков будут привозить из Астраханской области, а на самом заводе площадью около 1 тысячи квадратных метров разместят установку замкнутого водоснабжения. Предприятие планируют запустить в работу в 2024 году.

Инвестиции в запуск производства оцениваются в 200 млн рублей. Средства пойдут на закупку биоматериала, кормов, строительство бассейнов и покупку оборудования для выработки тепла и электроэнергии.

«Основные затраты на стадии эксплуатации — тепло и электричество. Рядом с нами находится предприятие по переработке древесных отходов, которое будет поставлять нам топливо. Благодаря использованию собственных ресурсов нам получится экономить порядка 30 млн рублей, что позволит существенно снизить себестоимость и установить на продукт конкурентные цены», — говорят в «Грин Технолоджи».

Отмечается, что по соседству с креветочной фермой находится предприятие по переработке древесных отходов. Его и собираются поставлять и использовать на новой ферме.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: