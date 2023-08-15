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Смольный одобрил расширение намыва у Финского залива

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Комиссия по подготовке изменений в генплан Петербурга не стала принимать заявки о не расширении территории намыва на Васильевском острове. Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга

Комиссия рассмотрела более 10 заявок с предложением остановить расширение намывных территорий Васильевского острова и острова Декабристов. В качестве обоснования для прекращения расширения указывали угрозу экологии для акватории Финского залива, негативное влияние на морских животных и растения и нарушение экологии побережья.

Соответствующую заявку подала и группа депутатов Законодательного собрания. Депутаты предлагали перевести намывные территории в зону озелененных территорий общего пользования (Р-2).

Напомним, СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды на намыве Васильевского острова. Вместе с ним открыли еще два дела: о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников Смольного и в отношении охранников, которые не пустили главу СК Александра Бастрыкина на объект.

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