Смольный одобрил расширение намыва у Финского залива

Комиссия рассмотрела более 10 заявок с предложением остановить расширение намывных территорий Васильевского острова и острова Декабристов. В качестве обоснования для прекращения расширения указывали угрозу экологии для акватории Финского залива, негативное влияние на морских животных и растения и нарушение экологии побережья.

Соответствующую заявку подала и группа депутатов Законодательного собрания. Депутаты предлагали перевести намывные территории в зону озелененных территорий общего пользования (Р-2).

Напомним, СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды на намыве Васильевского острова. Вместе с ним открыли еще два дела: о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных чиновников Смольного и в отношении охранников, которые не пустили главу СК Александра Бастрыкина на объект.