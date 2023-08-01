Показываем концепции благоустройства пяти пляжей в Курортном районе Петербурга

Концепции появились у пляжей «Северный», «Ласковый», «Комаровский», «Дубковский» и «Детский» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Пляж «Северный» расположен в Сестрорецке и находится на берегу Сестрорецкого разлива — напротив дома № 305 по Приморскому шоссе. Протяженность береговой линии более 2 км. Как сказано в концепции, на территории могут установить необычные деревянные скамейки-лежаки, а также подвесные качели и диваны.

Все оставшиеся четыре пляжа имеют выход к Финскому заливу. Например, «Ласковый» пляж расположен в поселке Солнечное. Общая площадь его территории — 16,12 га, а протяженность береговой линии — 1 012 м. На этом пляже предусмотрена выделенная зона для маломобильных групп населения, а кроме того, там собираются установить модульный навес на входе и оборудовать зону для пикников.

На пляже «Комаровский» собираются установить детскую площадку, пляж «Дубковский», отгороженный лесным массивом, предлагают облагородить детским игровым комплексом, скамейкам и улучшить парковку.