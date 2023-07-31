Смольный отказал РПЦ в строительстве десятка церквей в Петербурге

Заявки подавали Санкт-Петербургская епархии, приходы и городские комитеты, пишет «Деловой Петербург».

В Центральном районе не станут воссоздавать:

Церковь Св. Николая Чудотворца и Св. Благ. Князя Александра Невского на пересечении 2–й Советской ул. и пр. Бакунина. Стоявший на этом месте храм взорвали в 1930-е годы.

В Адмиралтейском районе не будут строить:

Церковь Воскресения на пл. Кулибина в Коломне (сейчас там находится сквер);

Покровская церковь на площади Тургенева, (там тоже располагается сквер);

Церковь Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище.

В Петроградском:

Церковь Введения Во Храм Пресвятой Богородицы в Пушкарском саду на углу улиц Введенской, Большой Пушкарской и Воскова;

Троицко–Петровский собор на Троицкой площади.

В протоколах комиссии по генплану не указаны причины отказа по каждому из объектов. Кроме того, строительство колокольни возле Смольного собора в комиссии пока предложили отложить.