Смольный отказал РПЦ в строительстве десятка церквей в Петербурге

Комиссия по Генеральному плану Петербурга не стала вносить поправки в зонирование земельных участков, которые позволили бы РПЦ построить несколько церквей в разных районах города.
Заявки подавали Санкт-Петербургская епархии, приходы и городские комитеты, пишет «Деловой Петербург».
В Центральном районе не станут воссоздавать:
- Церковь Св. Николая Чудотворца и Св. Благ. Князя Александра Невского на пересечении 2–й Советской ул. и пр. Бакунина. Стоявший на этом месте храм взорвали в 1930-е годы.
В Адмиралтейском районе не будут строить:
- Церковь Воскресения на пл. Кулибина в Коломне (сейчас там находится сквер);
- Покровская церковь на площади Тургенева, (там тоже располагается сквер);
- Церковь Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище.
В Петроградском:
- Церковь Введения Во Храм Пресвятой Богородицы в Пушкарском саду на углу улиц Введенской, Большой Пушкарской и Воскова;
- Троицко–Петровский собор на Троицкой площади.
В протоколах комиссии по генплану не указаны причины отказа по каждому из объектов. Кроме того, строительство колокольни возле Смольного собора в комиссии пока предложили отложить.
Комментарии (0)