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На месте бывшего стадиона «Зенит» на Аптекарском проспекте хотят построить бизнес-центр

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Застройщик пытается изменить генплан и сделать участки на Петроградской стороне пригодными для застройки бизнес-центра с подземной парковкой.

Яндекс. Панорамы

Как пишет «Деловой Петербург», ООО «Петро мир» в рамках подготовки поправок к проекту генплана Петербурга просит изменить зонирование трех участков общей площадью 1,7 га на Аптекарском проспекте, 16.

На территории между Аптекарским проспектом и проспектом Медиков до 2016 года находился стадион «Зенит», северную часть которого застроили жильем. Южную часть хотели отдать под спорткомплекс, но планы так и не были реализованы

Сейчас земля остается в зоне спортивных сооружений, а в проекте нового генплана Петербурга ее хотят перевести в зону городских лесов. «Петро мир» попросил сменить эту зону на зону общественно-деловой застройки. Однако комиссия по внесению изменений в генплан отклонила заявку как не соответствующую критериям оценки.

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