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«Без существенных осадков»: петербургские синоптики дали прогноз погоды в День ВМФ

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 июля, погоду в городе сформирует южная периферия циклона. В регионе облачно с прояснениями, в Петербурге без существенных осадков, в северных районах области пройдут кратковременные дожди.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник после полудня кратковременные дожди, +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет мало меняться.

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