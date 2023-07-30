«Без существенных осадков»: петербургские синоптики дали прогноз погоды в День ВМФ

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник после полудня кратковременные дожди, +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет мало меняться.