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В Петроградском районе сохранили знаменитую «зеленую стену» из винограда

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В доме №18 по улице Лизы Чайкиной сейчас проходит капитальный ремонт фасадов. И чтобы привести в порядок стену, на которой и растет известный виноград, Фонду капремонта пришлось перенесли на временные конструкции.

Впервые в истории Фонда стену дома отремонтировали через заросли винограда. Растение появилось на доме еще 17 лет назад, все это время за виноградом ухаживали местные жители. И за это время лоза успела вырасти и занять площадь около 800 квадратных метров. Вес растительности варьируется от 1 до 1,5 тонн.

Чтобы не повредить виноград во время ремонта фасада, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии порядка 40 сантиметров от поля стены. Технологию разработали совместно с экспертами.

Специалисты штукатурили и красили стену в тесном туннеле из винограда. Во время работы за растением ухаживали и регулярно поливали.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, леса совсем скоро уберут с этого участка, и перенесут на лицевой фасад, где продолжаются ремонтные работы. Степень готовности всего объекта – выше 60%. Капремонт фасада завершат в августе этого года.

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