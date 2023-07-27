В Петроградском районе сохранили знаменитую «зеленую стену» из винограда

Впервые в истории Фонда стену дома отремонтировали через заросли винограда. Растение появилось на доме еще 17 лет назад, все это время за виноградом ухаживали местные жители. И за это время лоза успела вырасти и занять площадь около 800 квадратных метров. Вес растительности варьируется от 1 до 1,5 тонн.

Чтобы не повредить виноград во время ремонта фасада, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии порядка 40 сантиметров от поля стены. Технологию разработали совместно с экспертами.

Специалисты штукатурили и красили стену в тесном туннеле из винограда. Во время работы за растением ухаживали и регулярно поливали.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, леса совсем скоро уберут с этого участка, и перенесут на лицевой фасад, где продолжаются ремонтные работы. Степень готовности всего объекта – выше 60%. Капремонт фасада завершат в августе этого года.