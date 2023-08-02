Открытие музея в Кронштадте и цифровой рубль: что изменится в Петербурге в августе

Unit na Tihom

Проводим лучшие (и самые плодотворные!) выходные в резиденции Unit na Tihom: конно-драматический театр «ВелесО», урбанистические лекции, фудкорт в руинах финского хутора на берегу Вуоксы. С 11 по 13 августа отходим от рутины и едем создавать кейсы, меняющие города: новые архитектурные концепции, исследования и экологические проекты.

Студия средового дизайна unit4.io во главе с архитектором Данияром Юсуповым делает важные городские проекты по всей России: от благоустройства пляжа в Дербенте до видовой площадки в Мурманске. Прошлым летом команда первую лесную резиденцию Unit na Tihom, где за три дня архитекторы, социологи, антропологи и дизайнеры сочинили важные коллаборации и урбанистические кейсы. Среди главных — концепции Шуваловского карьера в Петербурге и сада в Перми (готовят к реализации!). В этом году сообщество креативных индустрий заручилось поддержкой актера Евгения Ткачука, который, потратив гонорар за первую заметную роль в телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», в 2016 году основал первый конно-драматический театр в России — «ВелесО». В деревне Лепсари под Петербургом лошадиный дримкаст (Гротеск! Валдай! И пони Капучино!) срывают овации не без трудотерапии и сонастройки с природой.

В этом году на три дня живописный берег Вуоксы станет точкой притяжения всех причастных к городской культуре: от сити-фермеров (грибы Farming Utopia!) до саунд-дизайнеров и артистов конного театра. Воркшопы и урбанистические лекции, танцы, баня, сапы и йога на берегу — и это неполный список. Получать гастрономический экстаз будем в руинах финского хутора с веган-бистро Raiz, спешелти-кофе и малотиражным алкоголем. Узнать подробности можно тут.