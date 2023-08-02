Открытие музея в Кронштадте и цифровой рубль: что изменится в Петербурге в августе

Официальный запуск Музея военно-морской славы, закрытие магистралей и лесная резиденция архитекторов и дизайнеров Unit na Tihom (будет конно-драматический театр «ВелесО» Евгения Ткачука!): «Собака.ru» рассказывает, что ждет горожан в новом месяце.
Цифровой рубль
С 1 августа начинали тестировать цифровой рубль. Это не криптовалюта: новую денежную единицу обеспечивают резервами и активами государства, а выпускает только Банк России. Граждане и юридические лица через приложения своих банков могут открывать кошельки и проводить расчеты. Для физлиц операции бесплатные, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.
Подорожание автомобилей
С 1 августа единоразовый платеж при покупке заграничного авто за утилизацию этого транспорта в будущем (утилизационный сбор) стал больше на 1,7 – 3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Подорожание коснулось как новых видов транспорта, так и машин с пробегом. Например, владельцы автомобилей премиум-класса должны будут заплатить за ввоз в России от 970 тысяч рублей до 1,2 млн.
Электронные визы
С 1 августа иностранцы разрешили получать электронную визу в Россию. Оформить ее можно через сайт не позднее, чем за 4 дня до планируемого въезда. Перечень из 52 государств, граждане которых могут сделать такой документ онлайн пополнили Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Также начнут запускать первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем.
Телемедицина
С 1 августа врачам 15 частных клиник разрешают консультировать онлайн. Медучреждения будут предоставлять пациентам право на выбор врача для повторного приема, а также выписывать рецепты на лекарственные препарат онлайн. Пока проект запускают в тестовом режиме на три года.
Ремонт магистралей
Со 2 августа начинают ремонтировать Петроградскую набережную, участок Приморского шоссе — от Горского ручья до улицы Володарского, а также части улицы Александра Матросова — от Выборгской набережной до улицы Харченко. С 15 августа — дороги на Суздальском шоссе, на участке Лиговского проспекта — от Обводного канала до Витебской. С 20 августа — на Дачном проспекте, от Ленинского проспекта до бульвара Новаторов, на проспекте Ветеранов.
Музей военно-морской славы
В парке «Остров фортов» открыли новый музей, где представлена история флота от Древней Руси до наших дней. Экспозиция расположена на двух этажах. Первый разделен на 14 залов и повествует о судоходстве славян с VI-VII веков до участия ВМФ в Великой Отечественной. Каждая зона рассказывает, какая сила повлияла на эволюцию флота: от погодных условий до важных военных событий. Главным экспонатом стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» в центральном атриуме. Посмотреть можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Билет — 400 рублей, есть льготы.
Закрытие движения на КАД
С 1 по 4 августа на КАД полностью перекрыли два съезда: с внешнего кольца на Рабфаковскую улицу в направлении станции метро «Рыбацкое» и на проспект Обуховской Обороны в сторону «Пролетарской».
Прием и покупка наличной валюты
Райффайзенбанк с 1 августа временно приостанавил прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц из-за «необходимости эффективно управлять валютной позицией банка». Также банк устанавливает комиссию 1% (минимум 300 рублей) при внесении до 200 тысяч рублей в своих кассах.
Unit na Tihom
Проводим лучшие (и самые плодотворные!) выходные в резиденции Unit na Tihom: конно-драматический театр «ВелесО», урбанистические лекции, фудкорт в руинах финского хутора на берегу Вуоксы. С 11 по 13 августа отходим от рутины и едем создавать кейсы, меняющие города: новые архитектурные концепции, исследования и экологические проекты.
Студия средового дизайна unit4.io во главе с архитектором Данияром Юсуповым делает важные городские проекты по всей России: от благоустройства пляжа в Дербенте до видовой площадки в Мурманске. Прошлым летом команда первую лесную резиденцию Unit na Tihom, где за три дня архитекторы, социологи, антропологи и дизайнеры сочинили важные коллаборации и урбанистические кейсы. Среди главных — концепции Шуваловского карьера в Петербурге и сада в Перми (готовят к реализации!). В этом году сообщество креативных индустрий заручилось поддержкой актера Евгения Ткачука, который, потратив гонорар за первую заметную роль в телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», в 2016 году основал первый конно-драматический театр в России — «ВелесО». В деревне Лепсари под Петербургом лошадиный дримкаст (Гротеск! Валдай! И пони Капучино!) срывают овации не без трудотерапии и сонастройки с природой.
В этом году на три дня живописный берег Вуоксы станет точкой притяжения всех причастных к городской культуре: от сити-фермеров (грибы Farming Utopia!) до саунд-дизайнеров и артистов конного театра. Воркшопы и урбанистические лекции, танцы, баня, сапы и йога на берегу — и это неполный список. Получать гастрономический экстаз будем в руинах финского хутора с веган-бистро Raiz, спешелти-кофе и малотиражным алкоголем. Узнать подробности можно тут.
Старт продаж новых продуктов Samsung
18 августа — мировой старт продаж новинок южнокорейского технологического гиганта: смартфоны-раскладушки Galaxy и планшеты серии Tab S9. Но в России устройства могут появиться раньше, так как сегодня официально продукцию бренда не ввозят в РФ и розничные магазины не обязаны согласовывать дату поступления.
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