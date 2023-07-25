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Болт в Шушарах привлек внимание властей Петербурга и застройщиков

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В комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) поделились планами по размещению зеленой зоны на двух соседних участках северо-западнее дома 181А по Школьной улице. Они размещены на сайте комитета. Там указано, что участки предназначены для сельскохозяйственного использования. Площадь одного составляет 3 га, второго — 11,6 га.

«Шумные Шушары» «ВКонтакте»

Девелопер СК «Дальпитерстрой» подчеркнул, что работа над проектом парка продолжается, но сейчас все силы направлены на строительстве школ, детских садов и поликлиник.

«Как только работа перейдет в финальную часть и будут определены все вводные, информация будет опубликована на официальной странице "Дальпитерстроя" в социальной сети "ВКонтакте". Комментировать упражнения в навыках скульптуры отдельных провокаторов, не проживающих даже в Шушарах, не видим никакого смысла», — прокомментировала ситуацию «Фонтанке» руководитель отдела по связям с общественностью застройщика Анна Боченкова.

Напомним, в Шушарах появилась новая инсталляция в виде огромного болта. В соцсетях местные жители подписали свою работу: «На Шушары положили "болт"». Таким образом они выразили свое недовольство отсутствием парка, который обещают построить уже десять лет.

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