Болт в Шушарах привлек внимание властей Петербурга и застройщиков

Девелопер СК «Дальпитерстрой» подчеркнул, что работа над проектом парка продолжается, но сейчас все силы направлены на строительстве школ, детских садов и поликлиник.

«Как только работа перейдет в финальную часть и будут определены все вводные, информация будет опубликована на официальной странице "Дальпитерстроя" в социальной сети "ВКонтакте". Комментировать упражнения в навыках скульптуры отдельных провокаторов, не проживающих даже в Шушарах, не видим никакого смысла», — прокомментировала ситуацию «Фонтанке» руководитель отдела по связям с общественностью застройщика Анна Боченкова.

Напомним, в Шушарах появилась новая инсталляция в виде огромного болта. В соцсетях местные жители подписали свою работу: «На Шушары положили "болт"». Таким образом они выразили свое недовольство отсутствием парка, который обещают построить уже десять лет.