Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» вошла в пятерку лучших в России

ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала лидером по количеству новых рабочих мест (829), объему осуществленных инвестиций (11,6 млрд рублей) и уплаченных налогов. «Наша Особая экономическая зона вновь подтвердила свою эффективность», — отметил успех губернатор Александр Беглов.

Градоначальник также заявил, что правительство города активно работает над расширением площадок особой экономической зоны за счёт новых участков. По его словам, Смольный планирует решить этот вопрос до конца года.

Напомним, что третья площадка ОЭЗ «Санкт-Петербург» должна появиться на Парнасе, там приоритет отдадут инвесторам из высокотехнологичных отраслей. Под производственные мощности хотят отдать земельный участок площадью 24 гектара, который находится между 8-м Верхним и 9-м Верхним переулками.