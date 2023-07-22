Снова дожди и температура ниже нормы: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба., что ниже нормы. В воскресенье температурный фон и характер погоды изменятся мало», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июля, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление будет меняться мало.