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Снова дожди и температура ниже нормы: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 июля, условия в городе продолжит формировать малоподвижный циклонической вихрь, обосновавшийся над севером Европейской России. Облаков в небе над регионом по-прежнему довольно много, местами вновь пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба., что ниже нормы. В воскресенье температурный фон и характер погоды изменятся мало», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июля, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление будет меняться мало.

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