Первый Эрмитаж в России, новое пространство в музее Иосифа Бродского и кинотеатр у моря: что открыли в Петербурге в июле

Павильон «Эрмитаж»

После реставрации в Петергофе открыли первый Эрмитаж в России. Здание возвели по указу Петра I. Павильон с подъемным столом, предназначенный для обедов в узком кругу приближенных, ввел в России моду на уединение и подобные сооружения. Из всех построек Нижнего парка он меньше всех пострадал в годы Великой Отечественной и стал первым послевоенным музеем. За два года специалисты вернули исторический цвет фасадам, отреставрировали кронштейны балконов и сами балконы, а также мостик из лиственницы, обнаружили образцы старинных кирпичей, выполненных вручную и многое другое.