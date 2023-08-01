Первый Эрмитаж в России, новое пространство в музее Иосифа Бродского и кинотеатр у моря: что открыли в Петербурге в июле

Отреставрированный музей в Петергофе, летние кинотеатры во дворе особняка XIX века и у Финского залива: «Собака.ru» по традиции рассказывает, какими запусками горожане запомнили уходящий месяц.
Павильон «Эрмитаж»
После реставрации в Петергофе открыли первый Эрмитаж в России. Здание возвели по указу Петра I. Павильон с подъемным столом, предназначенный для обедов в узком кругу приближенных, ввел в России моду на уединение и подобные сооружения. Из всех построек Нижнего парка он меньше всех пострадал в годы Великой Отечественной и стал первым послевоенным музеем. За два года специалисты вернули исторический цвет фасадам, отреставрировали кронштейны балконов и сами балконы, а также мостик из лиственницы, обнаружили образцы старинных кирпичей, выполненных вручную и многое другое.
Квартира №34
Новое пространство в «Полторы комнаты» музее Иосифа Бродского в доме Мурузи спроектировано художником и архитектором Александром Бродским. Открыли его выставкой «От руки» под кураторством экс-директора Пушкинского музея Марины Лошак. Сегодня эту квартиру, где когда-то жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, можно арендовать на короткий срок до октября. Стоимость проживания 25 тысяч рублей за сутки, а бонусом — вид на Спасо-Преображенскую площадь и улицу Пестеля. Вырученные средства пойдут на развития музея «Полторы комнаты». Свободные даты стоит отслеживать на сайте.
Анненкирхе в «Брусницыне»
Евангелическо-лютеранская церковь святой Анны Анненкирхе открыла культурное пространство в общественном пространстве «Брусницын». Здесь будут проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Первая экспозиция «Апокалипсис» посвящена Судному дню. В планах — открыть кофейню и сувенирные лавки с фирменным мерчем.
Летние кинотеатры
В городе запустили целых семь летних кинотеатров: на Новой Голландии, в «Третьем месте», «Севкабель Порту», ЦПКиО им. Кирова, во «Дворе Гостинки», на Василеостровском рынке и Винном складе. Классика артхауса или новые релизы, во дворе особняка XIX века или у моря — где и что смотреть мы подробно рассказали в гиде.
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