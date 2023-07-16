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Кратковременная жара: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 июля, город окажется под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с юго-запада, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, что поможет солнечным лучам и южным ветрам заметно повысить дневную температуру.

eka_zimina / Shutterstock.com

«Температура воздуха +26…+28 градусов, по области +24…+29. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник кратковременный дождь, гроза и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июля, кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +22...+24. Атмосферное будет меняться мало.

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