Кратковременная жара: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +26…+28 градусов, по области +24…+29. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник кратковременный дождь, гроза и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 июля, кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +22...+24. Атмосферное будет меняться мало.