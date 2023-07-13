В доме-памятнике на Васильевском острове незаконно прорубили дверь на месте окна. КГИОП обратился в полицию

Местные жители ранее заметили, что вместо окна на памятнике архитектуры появился свежий дверной проем. Предполагается, что квартиру на первом этаже здания выкупили под коммерческие нужды. А новый собственник пытался доказать законность работ и показывал документы, которые были выданы комитетом около 18 лет назад.

Однако сотрудники КГИОП установили, что оконный проем на первом этаже переделали в дверной, а цоколь здания забетонировали. На эти работы не было получено разрешение, проводили без историко-культурной экспертизы, самовольно.

КГИОП направил в полицию заявление о преступлении по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). По ней предусмотрено до трех лет лишения свободы.

«Лично проконтролирую, чтобы за проведенные самовольные работы по переустройству оконного проема первого этажа в дверной на объекте культурного наследия все участники получили предусмотренное законом наказание», — отметил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.