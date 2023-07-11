В Старой Коломне начался демонтаж дворового флигеля дома Фокина

По данным градозащитников, здание на Мясной улице, 3/54 демонтируют при помощи тяжелой техники, пишут в Telegram-канале «Sos СПб Снос».

Дом Фокина возвел в 1833 году архитектор Александр Шашин и является одним из последних образцов безордерного классицизма первой трети XIX века, сохранившихся в Коломне в подлинном виде. Здание признали объектом культурного наследия, и сейчас его готовят к началу реставрации. По информации градозащитников, дворовый корпус построен в 1879 году, однако также является историческим зданием, отмечают активисты.

«Дворовый корпус, конечно, не являлся необратимо аварийным, как говорится в официальных документах, и мог быть отремонтирован. Однако потенциальная борьба за него могла привести к затягиванию на годы начала реставрации лицевого корпуса, который и так более 15 лет стоит брошенным, без крыши, и в таком случае рисковал не дождаться своего спасения», — пишут градозащитники.

По словам активистов, после реставрации дом Фокина видоизменится. Над лицевым корпусом построят полукруглую крышу, а с главным корпусом он будет связан остекленной галереей-переходом. После завершения реставрации в историческом здании появится центр реабилитации.