Ad Marginem, «Все свободны» и «Северное сияние» устраивают «Черный рынок» в Петербурге — фестиваль с книжным маркетом, винилом и кино

Команда Spb Pinball League привезет сразу два отреставрированных автомата для игры в пинбол — в Петербурге такие можно встретить уже в двадцати городских барах. Сохраняя винтажный дух флипперов, играть на автоматах можно с помощью специальных жетонов, которые будут продаваться на фестивале. Художница, тату-артистка Наталья Кольская будет делать татуировки с цитатами из книг и подготовит тематические эскизы специально к фестивалю.

Команда магазина Artoftearoom отвечает на фестивале за чай — гостям предложат тегуанинь, да хун пао и избранный пуэр. Городская ферма Farming utopia, которая выращивает редкие виды грибов, развивая эстетику гроукитов, представит разные наборы для выращивания дома органически чистых продуктов — например, с королевской голубой вешенкой и китайским медицинском грибом.

Флористы из Цветочного дня привезут на «Черный рынок» охапки сезонных растений — забрать домой можно лилии, кровохлебки, клопогон и эхинацеи. Букеты будут собирать из тех цветов, что еще утром пускали свои корни в петербургском саду, а 15% от выручки отдадут на благотворительность. Также же в маркете примет участие кооператив Рассадник — разносторонняя (само)организация, которая занимается зеленым просвещением и кооперативными практиками, команда которой представит дистро с зинами, сухими травами и шалфейными леденцами.