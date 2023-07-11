Ad Marginem, «Все свободны» и «Северное сияние» устраивают «Черный рынок» в Петербурге — фестиваль с книжным маркетом, винилом и кино

Традиционно событие, которое проходит в Москве с 2010 года, направлено на кооперацию, взаимовыручку и восстановление социальных связей между людьми, инициативами и проектами. В этом сезоне «Черный рынок» расширит свою географию и объединит под одной крышей бара Union книжную ярмарку, винил, чай, музыкальную и дискусскусионную программы, а также букхоппинг, арт-показы и экскурсии.
Среди участников книжного маркета, который пройдет в рамках «Черного рынка» — Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», Keshey Wilson Publishers, издательство Ивана Лимбаха, Jaromir Hladik Press, Симпозиум, «Лимбус», «Подснежник», «Гонзо», «Коло», Издательство Европейского Университета, а также «Арка», которая привезет в Петербург книги по искусству. Помимо издательств, в маркете примут участие главные городские книжные магазины — «Все свободны», «Желтый двор», «Порядок слов», «Академия», «Перед прочтением сжечь» и K-Gallery.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, винил, как предмет осознанного потребления, всегда занимал важную часть «Черного рынка». В баре Union свои коллекции покажут Nina Records Store и Imagine-club. Музыкальную программу поддержат диджей-сеты от Stereoden и Hoopa, также за вертушки встанут члены команды супергазеты «Колми». В кинопрограмме — показ картины Игоря Таланкина «Время отдыха с субботы до понедельника» (1984), который устраивает киноцентр Дом кино.
«Время отдыха с субботы до понедельника»
Команда Spb Pinball League привезет сразу два отреставрированных автомата для игры в пинбол — в Петербурге такие можно встретить уже в двадцати городских барах. Сохраняя винтажный дух флипперов, играть на автоматах можно с помощью специальных жетонов, которые будут продаваться на фестивале. Художница, тату-артистка Наталья Кольская будет делать татуировки с цитатами из книг и подготовит тематические эскизы специально к фестивалю.
Команда магазина Artoftearoom отвечает на фестивале за чай — гостям предложат тегуанинь, да хун пао и избранный пуэр. Городская ферма Farming utopia, которая выращивает редкие виды грибов, развивая эстетику гроукитов, представит разные наборы для выращивания дома органически чистых продуктов — например, с королевской голубой вешенкой и китайским медицинском грибом.
Флористы из Цветочного дня привезут на «Черный рынок» охапки сезонных растений — забрать домой можно лилии, кровохлебки, клопогон и эхинацеи. Букеты будут собирать из тех цветов, что еще утром пускали свои корни в петербургском саду, а 15% от выручки отдадут на благотворительность. Также же в маркете примет участие кооператив Рассадник — разносторонняя (само)организация, которая занимается зеленым просвещением и кооперативными практиками, команда которой представит дистро с зинами, сухими травами и шалфейными леденцами.
В образовательной программе — две экскурсии, один перформанс и пара лекций. Директор Ad Marginem Михаил Котомин расскажет о тридцатилетней истории издательства в частности и о этапах развития постсоветского книжного рынка в целом. Как основатель «Черного рынка» он также расскажет о концепции фестиваля, ярмарках как механизме саморегуляции читательских сообществ и том, какие уроки могут извлечь горожане из опыта барахолки.
Соосновательница магазина «Все свободны» и амбассадор книжной индустрии Петербурга Любовь Беляцкая проведет экскурсию по знаменитому книжному кварталу: старт на углу Литейного и Невского, окончание — на «Черном рынке». Еще одну экскурсию проведет историк, журналист и автор Telegram-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев — в рамках прогулки можно узнать о скандале в цирке, историю об опасном для фанатов группы «Ноль» мосту, пластиночной толкучке, безумии в Доме кино и мячике Цоя.
Завершит «Черный рынок» перформанс «От нуля до нуля» от сверхгазеты «Колми». Гостей фестиваля ждет хэппинг от команды издания, посвященный товарно-денежным отношениям — все собравшиеся смогут поучаствовать в создании скульптуры, которая попадет на страницы газеты и займет почетное место в рубрике «Музей Колми». Также команда сверхгазеты прочтет лекцию о том, как создать собственное независимое СМИ, а также расскажет о вирусных пиар-стратегиях в условиях сжатого бюджета.
Фестиваль «Черный рынок в Петербурге» пройдет 22 июля в пространстве бара Union на Литейном проспекте, 55. Начало в 12:00.
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