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В Петербурге открыли уже третий памятник Петру и Февронии

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В этот раз его установили на территории нового храма в поселке Солнечное. памятник воплощает одну из сцен «Повести о Петре и Февронии Муромских». Главные герои плывут в старинной русской ладье.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Также композицию окружает прогулочная зона с подсветкой в стиле старинного Петербурга. Система освещения включает семь торшеров со светодиодными светильниками и 11 элементов декоративного освещения, которые применяются впервые. Два прожектора направленным светом выделяют основные детали памятника.

Статую возвели около нового деревянного храма, который освятили вчера. Он построен в стиле северный поздний русский модерн. Проект церкви был готов еще шесть лет назад, однако активное строительство в Солнечном началось только минувшим летом.

Напомним, что в Петербурге есть и другие памятники Петру и Февронии — на улице Чайковского и в парке Политехнического института.

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