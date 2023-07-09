Проект будущего музея электротранспорта в Петербурге появится до конца 2024 года

Концепция создания музея на базе экспозиционно-выставочного комплекса «Горэлектротранс» уже была была представлена Александру Беглову. По плану, власти хотят реконструировать и приспособить для современного использования несколько зданий на Среднем проспекте В.О. Три старинных депо бывшего Василеостровского трамвайного парка объединят в единый центр по изучению истории электротранспорта.

Там появится появится детский трамвай и блокадная экспозиция. В техзадании сказано, что общая площадь, для которого будут проводить изыскания, составляет 20 тысяч квадратных метров, из них 14 тысяч — это залы. Еще около 1 200 квадратных метров занимают архив, хранилище, мастерские, вспомогательные и технические помещения. Отдельно прописан зал на 260-1000 человек.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что появится в обновленном музее электротранспорта на Васильевском острове.