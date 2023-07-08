«Сегодня по периферии циклона, выходящего своим центром в районы Вятки, на территорию Ленинградской области продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами возможны гроза», — рассказал о погоде в субботу, 8 июля, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, температура воздуха в Петербурге сегодня составить +19…+21 градус, по области +17…+22. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье, по данным Леуса, кратковременные дожди и похолодание продолжатся.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 9 июля, ночью и в первой половине дня в Петербурге местами пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток составит +12…+14 градусов, днем прогреется до +18…+20.

Дожди прекратятся к началу новой рабочей недели. В понедельник, 10 июля, обойдется без осадков, ветер ожидается слабых направлений, а воздух прогреется до +17…+19.