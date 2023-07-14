5 мест, где можно купаться в Ленобласти (одобрил Роспотребнадзор!)

Роспотребнадзор разрешил плавать в 13 районах Ленобласти. «Собака.ru» выбрала самые интересные локации и рассказывает, зачем туда ехать. Спойлер: не только за белоснежным песком и чистой водой, но и за аутентичной керамикой и образцовой железнодорожной архитектурой.
Река Свирь в городе Лодейное Поле
Лодейное поле — старинный населенный пункт, чье появление связано с Петром I. Здесь на реке Свирь в 1702 году император заложил Олонецкую верфь для боевых целей Северной войны. Наряду со Сясьстроем и Новой Ладогой, Лодейное Поле по праву может считаться колыбелью русского флота. Статус города место обрело после указа Екатерины II в 1785 году. Сегодня сюда едут за самобытной оятской керамикой в селе Алеховщина, карельским природным ландшафтом и отдыхом на берегах Свири.
Неподалеку от центра города на песчаном берегу реки Свирь расположен дизайн-отель — «Точка на карте». За концепцию отвечало архитектурное бюро Rhizome во главе с Евгением Решетовым. Дома аккуратно вписаны в контекст с минимальным ущербом карельской природе. Рядом есть песчаный пляж реки Свирь. Из достопримечательностей неподалеку — Александро-Свирский монастырь конца XV века и домик-музей Петра I.
Озеро Донцо в деревне Донцо
Донцо или так называемые Ленинградские Мальдивы — это часть памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо». Образовалось искусственным образом во время добычи порошкообразной извести. Из-за лазурной воды и белого песка в народе ему начали приписывать названия популярных островов-курортов. Помимо карьера тут можно увидеть еловые леса, древовидные можжевельники, орхидеи и низинные болота с редкими растениями. В окрестностях есть интересная достопримечательность — усадьба Пятая Гора, некогда принадлежащая российскому дипломату Федору Брискорну. От нее остались руины Троицкой церкви 1880 года, построенной по заказу его вдовы. В целом, хроший вариант для однодневного путешествия.
Вуокса в Приозерске
Бурная река давно стало избранным местом любителей сплавов, но в районе Приозерска есть места с более спокойным течением и стихийными пляжами. Остановиться можно в сети отелей «Точка на карте» по архитектурному проекту Rhizome во главе с Евгением Решетовым. Дома бережно вписаны в карельский ландшафт, есть ресторан и винотека с российскими винами с видом на Вуоксу и аккуратный пляж.
Архитектурным достоинством Приозерска можно считать модерновый деревянный вокзал авторства Бруно Гренхольма. Первый состав прибыл на вокзал в 1917 году, а в 1941 здание чудом уцелело во время отступления советских войск. Лютеранская кирха в стиле финского национального романтизма и музей-крепость «Корела» — традиционный маст-визит путешествия. А за лучшими калитками рекомендуем заглянуть в кафе «Точка и линия на плоскости».
Озеро Нестеровское в поселке Шапки
Большой и чистый водоем в Тосненском районе с диким песчаным пляжем и деревянным причалом. Сюда часто любят приезжать рыбаки, так как в озере водятся окунь, щука, плотва, карась, ерш. Место в выходные достаточно многолюдное, поэтому бывалые рекомендуют приезжать в будни. По близости расположен загородный клуб «Европа в шапках», ориентированный на семейный отдых, а также конно-спортивный клуб «Царицына Горка», где можно обучиться верховой езде.
Озеро Светлое в поселке Будогощь
На берегу озера, можно не только принимать солнечные ванны, но и плавать. Прозрачная вода, песчаное дно и сосновый лес вокруг — ну красота же! Рядом расположен санаторий-профилакторий «Приозерный» для сотрудников нефтеперерабатывающего завода Кинеф, много озер в округе, но плавать Роскомнадзор в них не рекомендовал. В самом поселке Центр компетенций Ленобласти в прошлом году оформил общественное пространство со скейт-парком и круговой дорожкой для катания на роликах. В целом озеро Светлое — вариант для путешествия одного дня.
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