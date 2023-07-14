5 мест, где можно купаться в Ленобласти (одобрил Роспотребнадзор!)

Река Свирь в городе Лодейное Поле

Лодейное поле — старинный населенный пункт, чье появление связано с Петром I. Здесь на реке Свирь в 1702 году император заложил Олонецкую верфь для боевых целей Северной войны. Наряду со Сясьстроем и Новой Ладогой, Лодейное Поле по праву может считаться колыбелью русского флота. Статус города место обрело после указа Екатерины II в 1785 году. Сегодня сюда едут за самобытной оятской керамикой в селе Алеховщина, карельским природным ландшафтом и отдыхом на берегах Свири.

Неподалеку от центра города на песчаном берегу реки Свирь расположен дизайн-отель — «Точка на карте». За концепцию отвечало архитектурное бюро Rhizome во главе с Евгением Решетовым. Дома аккуратно вписаны в контекст с минимальным ущербом карельской природе. Рядом есть песчаный пляж реки Свирь. Из достопримечательностей неподалеку — Александро-Свирский монастырь конца XV века и домик-музей Петра I.