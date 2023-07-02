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В Петербурге начали демонтировать утонувший ресторан «Серебряный кит»

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На проспекте Обуховской Обороны заметили два судна: Шлюзовой-48 и Рейдовый-210. Первое имеет понтон с подъёмным краном. Судя по фанерным щитам, которые появились у пробоин, специалисты готовят «Серебряный кит» к перемещению.

«Полузатонувший ресторан-хлам «Серебряный кит» на Обуховской обороны наконец то решили убрать. Пригнали плавучий кран, целый день что-то там бегали, фотографировали, монтировали», — комментируют ситуацию в социальных сетях

Вообще изначально плавучий ресторан в виде млекопитающего создавался для Москвы но около пяти лет назад, когда столичные власти не разрешили швартовку, судно переместилось в Петербург. Сейчас оно выставлено на торги за 22 миллиона рублей. Плавучий развлекательный комплекс высотой 17 метров построили в 2001 году на Северной верфи по заказу финансово-промышленной компании.

Напомним, что весной плавучий ресторан «Серебряный кит» пошел ко дну. Заведение, которое располагалось напротив парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны, сорвался со свай и ушел под воду левым боком.

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