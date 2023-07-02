В Петербурге начали демонтировать утонувший ресторан «Серебряный кит»

«Полузатонувший ресторан-хлам «Серебряный кит» на Обуховской обороны наконец то решили убрать. Пригнали плавучий кран, целый день что-то там бегали, фотографировали, монтировали», — комментируют ситуацию в социальных сетях



Вообще изначально плавучий ресторан в виде млекопитающего создавался для Москвы но около пяти лет назад, когда столичные власти не разрешили швартовку, судно переместилось в Петербург. Сейчас оно выставлено на торги за 22 миллиона рублей. Плавучий развлекательный комплекс высотой 17 метров построили в 2001 году на Северной верфи по заказу финансово-промышленной компании.



Напомним, что весной плавучий ресторан «Серебряный кит» пошел ко дну. Заведение, которое располагалось напротив парка имени Бабушкина на проспекте Обуховской Обороны, сорвался со свай и ушел под воду левым боком.