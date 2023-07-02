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Дожди и прохлада: прогноз петербургской погоды на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 июля, на ситуацию в городе окажет влияние приближающийся с запада циклон. Облаков в небе будет довольно много, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, не исключены грозы.

Denis Mamin/shutterstock

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди и +18…+20», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июля, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами сильного. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

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