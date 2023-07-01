В июне солнце в Петербурге светило рекордное число часов

По подсчетам синоптика Александра Колесова, прошедший месяц по количеству безоблачных дней может претендовать на пятое место в имеющемся ряду наблюдений. Рекордное значение пока приходится на 1970 год, когда солнце светило 372 часа. А самый жаркий июнь — 2021 года — подарил горожанам 351 час солнца. Специалист также отметил, что первый месяц лета стал месяцем ожиданий: в первой декаде петербуржцы ждали, когда закончатся холода, а во второй — когда придет дождь.



Но несмотря на большое количество солнечных часов средняя температура месяца составила лишь +17,2 градуса. Это один самых низких показателей за последние годы. «Это самое низкое значение за последние четыре года, хотя месяц и не назовешь прохладным (аномалия температуры +1,2 гр. от нормы), даже после очень холодного начала июня этого года», — пишет Колесов в своем Telegram-канале. Температурный максимум на метеостанции в центре города зафиксирован на уровне +29,3 градуса. В других районах воздух прогревался и до +31.



Сегодня в Петербурге погоду будет формировать западная периферия обширного циклона. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.