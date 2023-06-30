Грозы и небольшое похолодание: какую погоду ждать на выходных в Петербурге?

Хотя 29 июня стал самым теплым днем за месяц (среднесуточная температура воздуха была +22,9 градуса), тепло сохранится в городе ненадолго. Уже сегодня Петербург накрыла гроза с ливнями и порывистым ветром, а выходные столбики термометров могут постепенно ползти вниз.
«Главное в погоде выходных дней нашего региона это понижение температуры воздуха и много осадков. Сегодня заканчивается влияние на Ленинградскую область циклона с востока и начнется «западный» процесс. Смена ветра на западные потоки принесет к нам циклоны с запада, много облачности и дожди кратковременного характера. Ливни и грозы будут преимущественно в дневное время», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В ночные часы температура воздуха будет высокая: до +11…+16 градусов, а днем ожидается постепенное снижение температурного фона до +22…+24 градусов. В понедельник, 3 июля, усилится юго-западный, западный ветер в порывах до 15 метров в секунду, и к этому прибавится дождь и около 20 градусов тепла.
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