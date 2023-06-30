Грозы и небольшое похолодание: какую погоду ждать на выходных в Петербурге?

«Главное в погоде выходных дней нашего региона это понижение температуры воздуха и много осадков. Сегодня заканчивается влияние на Ленинградскую область циклона с востока и начнется «западный» процесс. Смена ветра на западные потоки принесет к нам циклоны с запада, много облачности и дожди кратковременного характера. Ливни и грозы будут преимущественно в дневное время», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В ночные часы температура воздуха будет высокая: до +11…+16 градусов, а днем ожидается постепенное снижение температурного фона до +22…+24 градусов. В понедельник, 3 июля, усилится юго-западный, западный ветер в порывах до 15 метров в секунду, и к этому прибавится дождь и около 20 градусов тепла.