Мастер-классы, иммерсивный спектакль и пешеходный квест: в Петербурге в 14 раз отпразднуют День Достоевского

Петербуржцам и гостям города покажут уличные и иммерсивные спектакли, спектакль на воде, перформансы, выставка, лекции, показ фильма, концерт, пешеходные квесты. Куратором проекта по традиции стал Музей Достоевского в Петербурге.

В программе праздника:

С 10:00 до 20:00 устроят пешеходный квест по Петроградской стороне «История одного преступления». Маршрутный лист для прохождения можно получить в библиотеке по адресу: набережная реки Карповки, 28, регистрация — по ссылке.

В Музее городской скульптуры в Некрополе мастеров искусств, где захоронен Достоевский, в 11:20 и в 12:20 проведут театрализованные экскурсии и мастер-класс «Петербургский шарж».

Музей Достоевского в Кузнечном переулке презентует программу «Молодежь Достоевскому»: экскурсоводы-волонтеры учреждения проведут бесплатные уличные экскурсии по городу по трем маршрутам: «Раскольников в городе», «Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Достоевского», «Петербург в романе "Идиот"». Экскурсии пройдут с 12:00 до 16:00 по мере формирования групп.

В культурном пространстве «Где бабуля?» на Средней Подьяческой улице, 15 приоткроют двери дома старухи процентщицы. Зрителям представят картины о бабушках, которые живут в современной Коломне, авторства петербургского артиста Дениса Старкова.

Музыкальный трибьют-концерт «Повести Гоголя» пройдет в пространстве SENO на Гороховой улице, 49б, в 18:00. В 19:00 там же представят спектакль «Достоевский/буффонада».

Подробнее ознакомится с программой мероприятий на День Достоевского можно на сайте мероприятия.