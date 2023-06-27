Только 9 баров из 34 смогут продолжить работу на Думской улице после проверок СК

«Сейчас на Думской улице 34 потенциальных бара, проверки еще не завершены, но сейчас уже понятно, что всего порядка 7-9 баров, которые смогут открыться, потому что у них нет проблем с законодательством, есть лицензии и разрешения, они прошли все дополнительные проверки», — прокомментировал руководитель ассоциации баров Петербурга Михаил Шендрик для ТАСС.

Он также добавил, что сроки открытия баров будет зависеть от решения следственного комитета. В список заведений, которые смогут возобновить работу, попали «Руки вверх», «Небар», «Эль чапо», «Устрица», «Аптека бар», «Ломоносов», «Космобар» и «Эскобар». Последнему для работы придется провести «серьезный ребрендинг».

Шендрик рассказал, что жители Центрального района предлагают усилить на улице безопасность за счет сотрудников Росгвардии. Также бары дополнительно могут установить тревожную кнопку в рамках работы единого оператора.

Власти Петербурга представили один из вариантов концепции будущего общественного пространства на улицах Думской и Ломоносова. Планируется появление зеленой и детской зон, качелей, открытого павильона со стеклянной крышей, который станет укрытием от дождя и фотозоной для снимков в «фирменном стиле дождливого и утонченного Петербурга» летом и местом для катка — зимой.

Напомним, о том, что Смольный хочет переделать Думскую под туристический кластер с фуд-холлами и выставками, стало известно в апреле 2023 года. Тогда в пример приводили Vokzal 1853 и напоминали, что рядом уже работает Гостиный двор, там же скоро откроют гастрономическое пространство Ginza, «Перинные ряды», а на месте бывших касс РЖД строят отель.