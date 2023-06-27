Только 9 баров из 34 смогут продолжить работу на Думской улице после проверок СК

Остальные заведения предлагают переделать в кофейни и культурные пространства. Так, в список заведений, которые смогут вернуться, попали «Руки вверх», «Небар», «Эль чапо», «Устрица», «Аптека бар», «Ломоносов», «Космобар» и «Эскобар».
«Сейчас на Думской улице 34 потенциальных бара, проверки еще не завершены, но сейчас уже понятно, что всего порядка 7-9 баров, которые смогут открыться, потому что у них нет проблем с законодательством, есть лицензии и разрешения, они прошли все дополнительные проверки», — прокомментировал руководитель ассоциации баров Петербурга Михаил Шендрик для ТАСС.
Он также добавил, что сроки открытия баров будет зависеть от решения следственного комитета. В список заведений, которые смогут возобновить работу, попали «Руки вверх», «Небар», «Эль чапо», «Устрица», «Аптека бар», «Ломоносов», «Космобар» и «Эскобар». Последнему для работы придется провести «серьезный ребрендинг».
Шендрик рассказал, что жители Центрального района предлагают усилить на улице безопасность за счет сотрудников Росгвардии. Также бары дополнительно могут установить тревожную кнопку в рамках работы единого оператора.
Власти Петербурга представили один из вариантов концепции будущего общественного пространства на улицах Думской и Ломоносова. Планируется появление зеленой и детской зон, качелей, открытого павильона со стеклянной крышей, который станет укрытием от дождя и фотозоной для снимков в «фирменном стиле дождливого и утонченного Петербурга» летом и местом для катка — зимой.
Напомним, о том, что Смольный хочет переделать Думскую под туристический кластер с фуд-холлами и выставками, стало известно в апреле 2023 года. Тогда в пример приводили Vokzal 1853 и напоминали, что рядом уже работает Гостиный двор, там же скоро откроют гастрономическое пространство Ginza, «Перинные ряды», а на месте бывших касс РЖД строят отель.
Незадолго до этого, в конце марта Следственный комитет опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова. Их подозревают в дурном влиянии на подростков, а именно в вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, которые выражаются в систематическом распитии алкоголя, употреблении одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. А в начале апреля еще 13 баров и ресторанов опечатали в рамках дела. Помимо всех одиозных заведений улиц под руку попал коктейльный бар Apotheke, в котором интересуются возрастом и не обслуживают людей до 18 лет.
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