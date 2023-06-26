18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Гостином дворе проведут фестиваль обмена вещами, детскими игрушками, растениями и книгами

Поделиться:

«Шеринг День» пройдет 1 июля под открытым небом. Приносите во двор Гостинки ненужные вещи в хорошем состоянии и можете забрать с собой что-то понравившееся. На фестивале также проведут мастер-классы, занятия йогой и выступления «Нескучного хора» и музыкальных групп Free wind, «На пленэре» и «ЛиСашка».

Shutterstock.com

Второй год подряд организатором мероприятия выступает благотворительный проект «Спасибо!», разыскивающий для ненужных вещей новые дома. В программе мероприятия — обмен детскими игрушками, детскими и взрослыми вещами, предметами интерьера, посудой, растениями и книгами. Вы можете принести любое количество ненужных вещей — и ровно столько же других забрать домой. Главное требование, чтоб вещи были в таком состоянии, чтобы они могли кому-то пригодится.

Отдельно пройдет спортивный обмен, где можно будет найти (и принести) что-то для занятий спортом. В этой же зоне можно будет утром позаниматься йогой, а чуть позже научиться джаз-фанку совершенно бесплатно.

Также гостей ждут мастер-классы по изготовлению бумаги из подручных средств, составление украшений из вторсырья, современной вышивке и даже первой помощи. А настоящим подарком будет выступление «Нескучного хора» и музыкальных групп Free wind, «На пленэре» и «ЛиСашка».

Фестиваль «Шеринг День» пройдет 1 июля с 12:00 до 18:00. Вход свободный, можно и с собаками, и с мороженым, и на роликах.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: