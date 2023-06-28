Лучшие бесплатные экскурсии по недоступным особнякам и дворцам Петербурга

Дом с кариатидами, Институт экспериментальной медицины и недоступный дворец князя Михаила Александровича: публикуем подборку бесплатных экскурсий от проекта «Открытый город», куда можно попасть в начале июня. Запись открывается на сайте за три дня до начала мероприятия.
Дом у канала
Писательский дом или «небоскреб» в стиле классицизма получил свое название благодаря панорамному виду из окон и именитым жильцам Евгению Шварцу, Всеволоду Рождественскому, Борису Корнилову, Михаилу Зощенко и другим. Последний, кстати, занимал пятикомнатную квартиру на четвертом этаже — после смерти внук продал недвижимость городу, и с начала девяностых здесь организовали музей имени писателя.
Когда: 1 июля в 12:00 и 12:05.
Нарвские ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир построен по проекту Стасова в честь участников Отечественной войны 1812 года. Это кирпичные ворота, облицованные медью, с фигурами русских богатырей в кольчугах и шлемах в нише, золочеными надписями на аттике, колесницей с фигурой Ники. Над скульптурным убранством работали лучшие мастера Академии художеств — Демут-Малиновский, Пименов, Клодт, Крылов, Токарев и Леппе. Сегодня внутри объекта работает музей. Осмотреть подвал и увидеть экспозицию об истории ворот можно на экскурсии.
Когда: 2 июля в 15:00.
«Когда-то Колпинский посад обрел приют вблизи Ижоры…»
Четырехчасовая автобусная экскурсия по Колпину: исторический центр, Музей истории ижорских заводов, церковь Вознесия Господня по проекту архитектора Андреева, берег Полукруглого канала, кварталы массовой застройки, новые общественные пространства и самое старое здание города — конторы Адмиралтейских Ижорских заводов по проекту Гесте.
Когда: 2 июля в 10:30.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для княгини Екатерины Дашковой, участницы дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II. Именно здесь писали первый толковый словарь русского языка в стране, а в XIX веке дачу арендовал баснописец Иван Крылов. На экскурсии покажут центральную часть усадебного дома, где с 1975 года расположен отдел ЗАГС Кировского района и музей «Нарвская застава».
Когда: 4 июля в 15:30.
Дворец Бобринских
Классицистическое здание по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска возвели для Алексея Бобринского — внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Потомки графа пробыли хозяевами дворца вплоть до Октябрьской революции. В доме устраивали салоны, частыми посетителями которых были Александр I и Николай I, Жуков, Нессельроде и Пушкин. Редкая возможность осмотреть интерьеры: парадную лестницу с балконом для оркестра, Голубую гостиную с предметами интерьера XIX века и Малиновую гостиную с подлинно-сохранившейся отделкой стен.
Когда: 4 и 6 июля в 14:00 и 16:30.
Академия наук
Классицистическое здание по проекту Джакомо Кваренги возвели на Васильевском острове еще при Екатерине II. Здание, где бывали ученые Павлов, Менделеев, Вавилов и Карпинский, недоступно для свободного посещения обычно — внутри нет действующей экспозиции. На экскурсии «Открытого города» можно осмотреть интерьеры, увидеть мозаику «Полтавская баталия» Ломоносова и росписи в технике гризайль на потолке Большого конференц-зала.
Когда: 4 и 6 июля в 18:00.
Особняк Пашкова
Двухэтажное здание с четырьмя кариатидами на входной группе построен по проекту Гаральда Боссе для штаб-ротмистра Пашкова в 1841-1843 годы. Через несколько лет особняк перешел министру внутренних дел графу Орлову. Он сдавал второй этаж Благородному собранию. Общественная организация многократно меняла место проведения музыкальных вечеров, балов, маскарадов. Впоследствии особняк перешел в ведение Департамента уделов. Организация управляла так называемыми «удельными землями», или попросту территориями, которые являлись собственностью императорской фамилии. В то же время дом частично был перестроен по проекту Александра Резанова. Сегодня есть возможность осмотреть интерьеры в различных стилях — от неогрек до рококо.
Когда: 6 июля в 14:45.
Институт экспериментальной медицины
В 1890-х принц Ольденбургский основал Институт экспериментальной медицины — первый в России научно-исследовательский медико-биологический центр. Модерновое здание для него возвели в 1911-1913 годы по проекту архитектора Григория Люцедарского.
На экскурсии расскажут историю учреждения и покажут территорию комплекса, в том числе библиотеку — постройку с майоликовым порталом вокруг входной двери, созданным специально для международной гигиенической выставки в Дрездене в 1911 году (он украшал русский павильон). В коллекции — 500 томов из личного собрания Принца Александра Ольденбургского, а также подлинная диссертация Павлова.
Когда: 6 июля в 15:00.
Гости нашего двора
Классицистическое здание Гостиного двора возвели по проекту Жана Батиста Валлен-Деламота. Это был настоящий город в городе со своими обычаями и порядками. Почему баснописца Крылова никогда не зазывали в лавки, где продавали живых и битых, кому отдавали «саки с аграмантами», для чего были нужны старые гробовые доски и что за ценный товар хотели вывезти купцы перед революцией — об этом расскажут на экскурсии.
Когда: 6 июля в 15:00 и 17:15.
Дворец Великого князя Михаила Александровича
Участок, выходящий на Галерную улицу и Английскую набережную, начали застраивать еще в XVIII веке. Располагающийся здесь особняк неоднократно перестраивали, менялись владельцы. С 1830 годов здание принадлежало Александру Меншикову, правнуку сподвижника Петра I. В начале XX века дворец реконструировали по проекту Мельцера для Михаила Александровича, сына Александра III. Сегодня в недоступном особняке можно увидеть камины из дуба и мрамора, аутентичные деревянные панели, модерновые зеркала, раздвижные двери из карельской березы и оригинальную фурнитуру.
Когда: 7 июля в 11:00 и 13:15.
Духовная академия
Классицистическое здание в стиле построено по проекту архитектора Луиджи Руска в XIX веке. Осмотреть ректорский коридор, библиотеку, музей, академический храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где находится икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская, узнать о буднях пастырей и архипастырей можно на экскурсии.
Когда: 8 июля в 13:50.
Дом С.С. Абамелек-Лазарева
Один из старейших особняков Петербурга построен в 1734-1737 годы для камергера Федора Андреевича Апраксина. У здания было порядка 20 владельцев за всю жизнь, а последним стал Абамелек-Лазарев. Сегодня уцелели богато оформленные интерьеры с лепниной, мраморными колоннами, расписными потолками, брюссельскими гобеленами XVIII века, фламандскими шпалерами, бронзовыми торшерами по рисункам Карла Росси.
Когда: 9 июля в 11:00 и 13:00.
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