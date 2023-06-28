Лучшие бесплатные экскурсии по недоступным особнякам и дворцам Петербурга

Дом у канала

Писательский дом или «небоскреб» в стиле классицизма получил свое название благодаря панорамному виду из окон и именитым жильцам Евгению Шварцу, Всеволоду Рождественскому, Борису Корнилову, Михаилу Зощенко и другим. Последний, кстати, занимал пятикомнатную квартиру на четвертом этаже — после смерти внук продал недвижимость городу, и с начала девяностых здесь организовали музей имени писателя.

Когда: 1 июля в 12:00 и 12:05.

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