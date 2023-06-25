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В Репино из-за удара молнии загорелся Дом творчества композиторов

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В одноэтажном с мансардой, размером 10х10 метров доме происходило горение стены и кровли на общей площади 10 квадратных метров.

В Курортном районе Дом творчества композиторов загорелся от удара молнии. Сообщение о возгорании на Приморском шоссе, 471 поступило в МЧС в 16:12. Об этом сообщает «Петербургский дневник». Пожар удалось локализовать к 16:36, к ликвидации огня привлекались десять пожарных и две единицы техники. О наличии пострадавших не сообщается.

Дом творчества построили в 1948 году. В Репино было возведено 24 дачи — по количеству тональностей в музыке. Здесь часто отдыхали поэты и композиторы XX века: Шостакович, Ахматова, Высоцкий, Белла Ахмадулина и другие. Мы рассказывали как Сюзанна Мусаева открыла в Доме творчества композиторов у Финского залива эстетский ресторан Muze Garden.

В начале лета в Кузнечном огонь уничтожил восстановленный финский Дом работников железной дороги. Теперь от векового здания музея в Приозерском районе Ленобласти остался лишь фундамент.

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