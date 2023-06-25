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В Петербурге построят два новых приюта для животных

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Деньги выделят из бюджета города. Они появятся в поселке Металлострой Колпинского района и в Кронштадте. Суммарно крышу над головой получат около 500 животных.

Gladskikh Tatiana/shutterstock

Приют в Металлострое будет представлять из себя комплекс зданий, где будут находиться помещения для размещения животных, зона карантина, зона для персонала - порядка 25 человек, помывочная и зона для знакомства будущих владельцев и их питомцев. «По поручению губернатора Александра Дмитриевича Беглова, мы сейчас активно занимаемся размещением объектов [приютов]. В прошлом году были проведены конкурсные процедуры, и сейчас уже реализуются проектно-изыскательские работы, связанные с размещением приюта в поселке Металлострой. Приют рассчитан на размещение 200 собак и 100 кошек», — рассказал заместитель председателя городского комитета по строительству Валерий Усков. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Начать работы планируют в 2025 году.

Второй откроют в городе Кронштадт, он рассчитан для размещения 150 собак и 50 кошек. «Этот контракт еще в стадии проведения конкурсных процедур. Ожидаем, что у нас появится подрядная организация на выполнение этих работ в ноябре текущего года со сроком завершения работ в конце 2024 в начале 2025 года», — поведал чиновник

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